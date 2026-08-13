Сенаторы США требуют объяснений по поводу 17-месячной паузы в санкциях против РФ

Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс требуют от администрации Трампа объяснить, почему США уже 17 месяцев не вводят новые санкции против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Уоррен и Кунс направили официальное письмо госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту с требованием объяснить отказ США от регулярных санкций против России.

Сенаторы требуют объяснить, почему Вашингтон перестал систематически вводить новые санкции против России и структур, помогающих Москве обходить действующие ограничения. При этом заметного прогресса в переговорах с РФ не наблюдается.

Последний раз США ввели крупный пакет санкций в октябре 2025 года

Уоррен и Кунс также напоминают, что последний крупный пакет американских ограничений против России был принят в октябре 2025 года. Тогда под санкции попали российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл".

Законодатели считают это решение разовой мерой. Они напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года до января 2025 года США ввели 111 отдельных пакетов санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и ЕС должны лишить РФ ресурсов для войны, - фон дер Ляйен

По мнению законодателей, длительная пауза дает Кремлю возможность адаптироваться к действующим ограничениям и находить новые способы их обхода.

Сенаторы поставили под сомнение аргументы Белого дома

В своем обращении Уоррен и Кунс напомнили слова министра финансов США Скотта Бессента о том, что администрация хотела оценить ход мирных переговоров перед возобновлением санкционного давления.

В то же время сенаторы отметили, что госсекретарь Марко Рубио еще в мае признал застой в переговорах между Украиной и Россией.

Кроме того, США продолжали вводить ограничения в отношении других государств, в частности Ирана и Кубы, даже параллельно с дипломатическими контактами.

Сенаторы требуют от Белого дома предоставить объяснения по поводу такой политики до 28 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 700 судов, перевозящих российскую нефть, в настоящее время находятся под санкциями, - Власюк

Санкции США против РФ

Палата представителей США 10 августа сделала шаг к продвижению законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, который ранее поддержал Сенат. Документ предусматривает значительное усиление экономического давления на Москву и ее партнеров.

Законопроект предусматривает ужесточение ограничений в отношении российских банков, доходов от энергетики, олигархов и связанного с Кремлем "теневого флота".

Также под санкции могут попасть сети, помогающие России обходить ограничения, а также иностранные правительства и компании, способствующие финансированию войны Москвы против Украины.

Отдельно документ предусматривает продление действующих санкций против Ирана до 2031 года.