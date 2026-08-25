Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері 25 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 20:03 - Чернігів: реактивний БпЛА курсом на місто, з заходу.
О 20:10 - БпЛА курсом Одещину з акваторії Чорного моря (Затока).
О 20:21 - Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний. Реактивний БпЛА на Одещині, курсом на Світлогірське, а також БпЛА курсом на Харків з півночі.
О 20:31 - КАБи на Сумщину.
Оновлена інформація
О 21:24 - Запоріжжя: реактивний БпЛА в напрямку міста з заходу.
О 21:29 - КАБи на Дніпропетровщину.
О 21:31 - КАБи на Херсонщину.
О 21:52 - Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста з півдня. Харків: БпЛА в напрямку міста з півночі.
О 21:56 - КАБи на Запоріжжі.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що окупанти атакували реактивним дроном Харків: четверо постраждалих, пошкоджено близько десяти будинків.
Будь ласка, зачекайте...
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