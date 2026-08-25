Через російські обстріли у Дружківці закривають міську лікарню: роботу припинять до 7 вересня
Центральна міська клінічна лікарня Дружківки припиняє медичну діяльність через погіршення безпекової ситуації. Роботу закладу мають зупинити до 7 вересня 2026 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Перебування у лікарні стало небезпечним
Рішення про припинення роботи медзакладу комісія ухвалила 24 серпня. Причиною назвали загрозу життю та здоров'ю працівників і відвідувачів на тлі погіршення ситуації у Дружківській громаді.
"З метою збереження життя та здоров’я працівників і відвідувачів підприємства вирішено припинити медичну діяльність КНП "ЦМКЛ" Дружківської міської ради", – йдеться у протоколі засідання.
Лікарня має припинити медичну діяльність до 7 вересня.
Через обстріли у місті зупиняють роботу підприємств
Безпекова ситуація у Дружківці погіршується через російські обстріли. Раніше у громаді також вирішили припинити роботу комунального підприємства "Комсервіс".
Відповідне рішення ухвалили 10 серпня. Після зупинки роботи підприємство припинило нараховувати плату за утримання житлових будинків та прибудинкових територій.
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