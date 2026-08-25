Из-за российских обстрелов в Дружковке закрывают городскую больницу: работу приостановят до 7 сентября

Центральная городская клиническая больница Дружковки приостанавливает медицинскую деятельность из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Работа учреждения должна быть приостановлена до 7 сентября 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Пребывание в больнице стало опасным

Решение о приостановке работы медучреждения комиссия приняла 24 августа. Причиной назвали угрозу жизни и здоровью работников и посетителей на фоне ухудшения ситуации в Дружковской громаде.

"В целях сохранения жизни и здоровья работников и посетителей предприятия решено приостановить медицинскую деятельность КНП "ЦМКЛ" Дружковского городского совета", - говорится в протоколе заседания.

Больница должна остановить медицинскую деятельность до 7 сентября.

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Из-за обстрелов в городе приостанавливают работу предприятий

Ситуация с безопасностью в Дружковке ухудшается из-за российских обстрелов. Ранее в громаде также решили приостановить работу коммунального предприятия "Комсервис".

Соответствующее решение было принято 10 августа. После приостановки работы предприятие прекратило начислять плату за содержание жилых домов и придомовых территорий.

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