100% многоэтажек повреждены: в Дружковке приостановили оказание услуг по содержанию домов

В Дружковской громаде Донецкой области из-за постоянных российских обстрелов приостановили оказание услуг по содержанию жилых домов и придомовых территорий. С 10 августа плата за эту услугу взиматься не будет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Дружковской городской военной администрации на странице МВА, сообщает Цензор.НЕТ

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Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение приостановить оказание услуг по содержанию жилых домов и придомовых территорий Дружковской городской территориальной общины.

Повреждено 100% многоэтажных домов

"В результате ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелов и обстрелов с использованием вражеских БПЛА повреждено 100% многоэтажных домов на территории Дружковской городской территориальной громады. Ситуация с постоянными обстрелами делает невозможным выполнение работ по оказанию услуг по содержанию жилых домов и придомовых территорий, существует угроза жизни и здоровью работников коммунальных предприятий Дружковского городского совета, которые предоставляют услуги жителям", - говорится в решении комиссии.

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Прекращается начисление платы за услуги

Учитывая ситуацию с безопасностью, было принято решение приостановить оказание услуг коммунальным предприятием "Комсервис" с 10 августа 2026 года. Кроме того, с 10 августа 2026 года прекращается начисление платы за услуги по содержанию жилых домов и придомовых территорий.

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Справки по телефону +380993534188.