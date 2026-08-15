100% багатоповерхівок пошкоджені: у Дружківці зупинили надання послуг з утримання будинків

У Дружківській громаді Донецької області через постійні російські обстріли призупинили надання послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій. За послугу з 10 серпня більше не нараховуватимуть плату.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Дружківської міської військової адміністрації на сторінці МВА, інформує Цензор.НЕТ

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Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення призупинити надання послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій Дружківської міської територіальної громади.

Пошкоджено 100% багатоповерхових будинків

"В результаті ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів та обстрілів з використання ворожих БПЛА пошкоджено 100% багатоповерхових будинків на території Дружківської міської територіальної громади. Ситуація з постійними обстрілами унеможливлює виконання робіт з надання послуг щодо утримання житлових будинків та прибудинкових територій, існує загроза життю та здоров’ю працівникам комунальних підприємств Дружківської міської ради, які надають послуги мешканцям", - йдеться в рішенні комісії.

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Припиняється нарахування плати за послуги

З огляду на безпекову ситуацію, було прийнято рішення призупинити надання послуг комунальним підприємством "Комсервіс" з 10 серпня 2026 року. Крім того, з 10 серпня 2026 року припиняється нарахування плати за послугу з утримання житлових будинків та прибудинкових територій.

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