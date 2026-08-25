Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером 25 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 20:03 — Чернигов: реактивный БПЛА курсом на город, с запада.

В 20:10 — БПЛА курсом на Одесскую область из акватории Черного моря (Залив).

В 20:21 — реактивный БПЛА на западе Черниговской области, курс южный. Реактивный БПЛА в Одесской области, курсом на Светлогорское, а также БПЛА курсом на Харьков с севера.

В 20:31 — БПЛА в Сумской области.

Обновленная информация

В 21:24 – Запорожье: реактивный БПЛА в направлении города с запада.

В 21:29 – КАБы на Днепропетровщину.

В 21:31 – КАБы на Херсонщину.

В 21:52 – Запорожье: БПЛА в направлении города с юга. Харьков: БПЛА в направлении города с севера.

В 21:56 – КАБы на Запорожье.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Харьков реактивным дроном: четверо пострадавших, повреждено около десяти домов.

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