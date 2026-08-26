Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером 26 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 20:11 — реактивный БПЛА на востоке Полтавской области курсом на Карловку.

В 20:13 — реактивные БПЛА из акватории Черного моря курсом на Николаевскую область.

В 20:14 — реактивный БПЛА в Сумской области, курс юго-западный, н.п. Талалаевка, Ромны.

В 20:16 — Днепропетровская область: реактивный БПЛА мимо Юрьевки в направлении Харьковской области.

В 20:17 — БПЛА в Донецкой области.

Обновленная информация

В 20:31 – Одесщина – реактивный БпЛА в направлении Ивановки.

В 20:41 – реактивный БпЛА с акватории Черного моря – на юг Одесщины (Татарбунары).

В 20:44 - реактивный БПЛА на Черниговщине, мимо Прилуков курсом на Киевщину.

В 20:50 – Днепропетровщина: Реактивный БпЛА в направлении Яворницкого/г. Днепр с востока.

В 20:56 – угроза применения баллистического вооружения.

В 20:56 – ракета на Черниговщине в направлении Киевщины.

В 21:01 – скоростная цель на Сумщине.

В 21:02 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

Обновленная информация

В 21:10 – Харьковщина БпЛА курсом на Дергачи/Малую Даниловку с северного направления.

В 21:11 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.

В 21:15 – Днепропетровщина: реактивные БпЛА мимо Васильковки в направлении Синельниково.

В 21:21 – Днепропетровщина: Реактивный БпЛА в направлении Яворницкого/г.Днепр.

В 21:32 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

В 21:34 – КАБы на Херсонщину.



В 21:36 – Реактивные БпЛА на Днепропетровщине в направлении н.п. Кринички.

В 21:50 – Кировоградщина: БпЛА в направлении Петрово, Александрийское.

В 21:53 – Днепропетровщина: Реактивный БпЛА в направлении Яворницкого/г.Днепр.

В 21:56 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область и Донетчину.

В 22:09 – реактивный БпЛА на Запорожье, курс на н.п.Новониколаевка.

В 22:10 – БпЛА на севере Сумщины – курсом на Шостку.

В 22:12 – БпЛА с акватории Черного моря – к югу Одесщины (Татарбунары).

Обновленная информация

В 22:27 – Днепропетровщина: реактивные БпЛА в направлении н.п. Соленое.

В 22:28 - реактивный БпЛА мимо Доброслава на Одесщине, курс западный.

В 22:29 – БпЛА с акватории Черного моря курсом на юг Одесщины (Вилково).

В 22:45 – Одесщина: реактивный БпЛА в направлении Захаровки.

В 22:47 – БпЛА в Кировоградской области, курсом на Знаменку.

В 22:50 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.

В 22:57 – БпЛА на Черкасщине курс на Смилу.

Обновленная информация

В 23:03 - реактивные БПЛА в Кировоградской области в направлении Кропивницкого.

В 23:04 – реактивные БпЛА на Черкасщине, курс на Черкассы.

В 23:05 - Харьковщина: реактивный БпЛА на/мимо Лозовую с юго-востока.

В 23:10 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщину.

В 23:12 – БпЛА на юге Одесщины, курсом на Рени.

В 23:13 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее Россия нанесла удар по Чернигову с помощью дронов: среди пострадавших двое детей.

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