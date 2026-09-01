Ворог атакував "Бандеролями" підприємство у Полтаві: є постраждалі (оновлено)
Зранку 1 вересня 2026 року війська РФ атакували Полтаву.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Ворог атакує Полтавську громаду. Небезпека триває. Залишайтеся в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!", - наголошує очільник області.
За даними Повітряних сил, було зафіксовано баражуючі боєприпаси "Бандероль" на Полтаву зі сходу.
У телеграм-каналах пишуть про вибухи в місті.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За оновленими даними ОВА, ворог атакував одне з підприємств у Полтавській громаді. На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо - двоє людей травмовані. Їм надається необхідна допомога. Інформація уточнюється.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль