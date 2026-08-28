У Полтавській громаді через падіння уламків пошкоджено 6 авто та будинки, є постраждалі
28 серпня в Полтавській громаді зафіксували падіння уламків ворожої цілі. Попередньо, постраждали двоє людей, їм надають необхідну допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.
"Зафіксовано падіння уламків ворожої цілі у Полтавській громаді", - ідеться в повідомленні.
Пошкодження на Полтавщині
- Пошкоджено цивільну споруду,
- 6 автомобілів,
- покрівлю та скління вікон прилеглих будинків.
Постраждалі на Полтавщині
Попередньо, постраждали двоє людей.
Їм надається необхідна допомога.
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