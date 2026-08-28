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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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У Полтавській громаді через падіння уламків пошкоджено 6 авто та будинки, є постраждалі

ппо збили шахед над Харковом

28 серпня в Полтавській громаді зафіксували падіння уламків ворожої цілі. Попередньо, постраждали двоє людей, їм надають необхідну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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"Зафіксовано падіння уламків ворожої цілі у Полтавській громаді", - ідеться в повідомленні.

Пошкодження на Полтавщині

  • Пошкоджено цивільну споруду,
  • 6 автомобілів,
  • покрівлю та скління вікон прилеглих будинків.

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Постраждалі на Полтавщині

Попередньо, постраждали двоє людей.

Їм надається необхідна допомога.

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Полтава (521) Полтавська область (1367) Полтавський район (159)
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