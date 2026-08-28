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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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В Полтавской громаде из-за падения обломков повреждены 6 автомобилей и дома, есть пострадавшие

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28 августа в Полтавской громаде зафиксировали падение обломков вражеской цели. По предварительным данным, пострадали два человека, им оказывается необходимая помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич.

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"Зафиксировано падение обломков вражеской цели в Полтавской громаде", — говорится в сообщении.

Повреждения в Полтавской области

  • Повреждено гражданское сооружение,
  • 6 автомобилей,
  • крыша и остекление окон прилегающих домов.

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Пострадавшие в Полтавской области

По предварительным данным, пострадали два человека.

Им оказывается необходимая помощь.

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Автор: 

Тахтаулове (836) Полтавская область (1520) Полтавский район (158)
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