В Полтавской громаде из-за падения обломков повреждены 6 автомобилей и дома, есть пострадавшие
28 августа в Полтавской громаде зафиксировали падение обломков вражеской цели. По предварительным данным, пострадали два человека, им оказывается необходимая помощь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич.
"Зафиксировано падение обломков вражеской цели в Полтавской громаде", — говорится в сообщении.
Повреждения в Полтавской области
- Повреждено гражданское сооружение,
- 6 автомобилей,
- крыша и остекление окон прилегающих домов.
Пострадавшие в Полтавской области
По предварительным данным, пострадали два человека.
Им оказывается необходимая помощь.
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