В Полтавской громаде из-за падения обломков повреждены 6 автомобилей и дома, есть пострадавшие

28 августа в Полтавской громаде зафиксировали падение обломков вражеской цели. По предварительным данным, пострадали два человека, им оказывается необходимая помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич.

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"Зафиксировано падение обломков вражеской цели в Полтавской громаде", — говорится в сообщении.

Повреждения в Полтавской области

Повреждено гражданское сооружение,

6 автомобилей,

крыша и остекление окон прилегающих домов.

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Пострадавшие в Полтавской области

По предварительным данным, пострадали два человека.

Им оказывается необходимая помощь.

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