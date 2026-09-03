Бійці 23 штурмового полку Р.У.Г корпусу "Хартія" звільнили ще 4 км² території на Куп’янщині. ВIДЕО

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г 2-го корпусу НГУ "Хартія" продовжують просування на Купʼянському напрямку. У результаті бойової роботи підрозділ зачистив нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу корпусу НГУ "Хартія".

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На одній із ділянок військовослужбовці Р.У.Г працювали спільно з бійцями 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Загалом у результаті операції звільнено ще 4 км² української території.

Раніше бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г уже звільнили в цьому районі 9,5 км² території. Таким чином, загальна площа звільненої тут території становить 13,5 км².

Кадри обʼєктивного контролю з БПЛА та нашоломних камер демонструють роботу штурмових груп, просування українських військових та зачистку позицій противника.

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23-й штурмовий полк Р.У.Г сформований у складі 2-го корпусу НГУ "Хартія". "Хартія" стоїть на захисті Харківщини з 2022 року. Особовий склад полку складається з українців та іноземців і виконує завдання зі штурмових дій, аеророзвідки, а також застосування безпілотних авіаційних комплексів і наземних роботизованих систем.

Бійці Р.У.Г брали участь у звільненні територій на північ від Купʼянська, зачистці самого Купʼянська та продовжують бойову роботу на Купʼянському напрямку.

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