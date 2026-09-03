Бійці 23 штурмового полку Р.У.Г корпусу "Хартія" звільнили ще 4 км² території на Куп’янщині. ВIДЕО
Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г 2-го корпусу НГУ "Хартія" продовжують просування на Купʼянському напрямку. У результаті бойової роботи підрозділ зачистив нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу корпусу НГУ "Хартія".
На одній із ділянок військовослужбовці Р.У.Г працювали спільно з бійцями 35-ї окремої бригади морської піхоти.
Загалом у результаті операції звільнено ще 4 км² української території.
Раніше бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г уже звільнили в цьому районі 9,5 км² території. Таким чином, загальна площа звільненої тут території становить 13,5 км².
Кадри обʼєктивного контролю з БПЛА та нашоломних камер демонструють роботу штурмових груп, просування українських військових та зачистку позицій противника.
23-й штурмовий полк Р.У.Г сформований у складі 2-го корпусу НГУ "Хартія". "Хартія" стоїть на захисті Харківщини з 2022 року. Особовий склад полку складається з українців та іноземців і виконує завдання зі штурмових дій, аеророзвідки, а також застосування безпілотних авіаційних комплексів і наземних роботизованих систем.
Бійці Р.У.Г брали участь у звільненні територій на північ від Купʼянська, зачистці самого Купʼянська та продовжують бойову роботу на Купʼянському напрямку.
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