Бійці "Хартії" здійснили прорив на Куп’янському напрямку та вибили підрозділи РФ

Воїни "Хартії" здійснили прорив на Куп'янському напрямку та вибили підрозділи російських окупантів із підготовлених позицій.

Про це в ефірі Армія TV розповів заступник командира 23-го штурмового полку Р.У.Г корпусу "Хартія" НГУ з позивним Монах, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Монаха, операцію спланували командир полку та командир корпусу Ігор Оболєнський. Російські військові не очікували активних дій на цій ділянці, що дозволило українським підрозділам швидко розпочати зачистку позицій.

Також важливу роль відіграли безпілотники, що проводили розвідку, супроводжували штурмові групи та уражали живу силу, артилерію й місця запуску російських БПЛА

"Дрони - це фактично невід’ємна частина бойової роботи", - наголосив він.

Він зазначив, що безпілотники працюють у тісній взаємодії з піхотою, допомагаючи виявляти та знищувати противника на різних дистанціях.

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