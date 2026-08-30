Сили оборони відновили контроль поблизу Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА

Сили оборони України відновили контроль поблизу населеного пункту Западне Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повернення контролю

"Мапу оновлено. Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного", - сказано в повідомленні.

У DeepState зазначили, що штурмовики 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г. корпусу "Хартія" продовжують просуватися лісовим масивом західніше Дворічної на Куп'янщині.

За останній час бійці зачистили ще 2 км² лісу, витісняючи противника з обладнаних опорних пунктів.

Дивіться також: Штурмовики полку Р.У.Г корпусу "Хартія" зачистили ще 2 км² лісу західніше Дворічної на Куп’янщині. ВIДЕО

Що передувало

Раніше повідомлялося, що штурмовики полку Р.У.Г корпусу "Хартія" зачистили ще 2 км² лісу західніше Дворічної на Куп’янщині.

Читайте також: Сили оборони відновили контроль біля Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА