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Сили оборони відновили контроль поблизу Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА

Сили оборони України відновили контроль поблизу населеного пункту Западне Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Повернення контролю

"Мапу оновлено. Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного", - сказано в повідомленні. 

мапа

У DeepState зазначили, що штурмовики 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г. корпусу "Хартія" продовжують просуватися лісовим масивом західніше Дворічної на Куп'янщині.

За останній час бійці зачистили ще 2 км² лісу, витісняючи противника з обладнаних опорних пунктів.

Дивіться також: Штурмовики полку Р.У.Г корпусу "Хартія" зачистили ще 2 км² лісу західніше Дворічної на Куп’янщині. ВIДЕО

Що передувало

Раніше повідомлялося, що штурмовики полку Р.У.Г корпусу "Хартія" зачистили ще 2 км² лісу західніше Дворічної на Куп’янщині.

Читайте також: Сили оборони відновили контроль біля Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Харківська область (3151) Куп’янський район (791) Западне (9) DeepState (593) корпус НГУ Хартія (95)
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