Сили оборони відновили контроль поблизу Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА
Сили оборони України відновили контроль поблизу населеного пункту Западне Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Повернення контролю
"Мапу оновлено. Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного", - сказано в повідомленні.
У DeepState зазначили, що штурмовики 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г. корпусу "Хартія" продовжують просуватися лісовим масивом західніше Дворічної на Куп'янщині.
За останній час бійці зачистили ще 2 км² лісу, витісняючи противника з обладнаних опорних пунктів.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що штурмовики полку Р.У.Г корпусу "Хартія" зачистили ще 2 км² лісу західніше Дворічної на Куп’янщині.
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