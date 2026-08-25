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Новини Оновлення мапи DeepState
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Сили оборони відновили контроль біля Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА

Українські захисники відновили контроль над територіями біля Западного на Харківщині.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Западного", - йдеться в повідомленні.

Відновлено контроль над територіями у Харківській області

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що війська РФ просунулися біля Дорожнього та Софіївки на Донеччині.

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Харківська область (3133) Куп’янський район (789) Западне (8) DeepState (587)
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