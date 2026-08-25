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Сили оборони відновили контроль біля Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА
Українські захисники відновили контроль над територіями біля Западного на Харківщині.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Западного", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що війська РФ просунулися біля Дорожнього та Софіївки на Донеччині.
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