Силы обороны восстановили контроль в районе Западного на Харьковщине, - DeepState
Украинские защитники восстановили контроль над территориями в районе Западного в Харьковской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Западного", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ продвинулись в районе Дорожного и Софиевки на Донетчине.
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