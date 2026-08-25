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Силы обороны восстановили контроль в районе Западного на Харьковщине, - DeepState

Украинские защитники восстановили контроль над территориями в районе Западного в Харьковской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Западного", - говорится в сообщении.

Восстановлен контроль над территориями в Харьковской области

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ продвинулись в районе Дорожного и Софиевки на Донетчине.

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Харьковская область (3108) Купянский район (791) Западное (8) DeepState (585)
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