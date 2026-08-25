Войска РФ продвинулись в районе Дорожного и Софиевки на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Войска РФ продвигаются по территории Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Наступление врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дорожного (поселок Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области) и Софиевки (село Дружковской городской громады Краматорского района Донецкой области)", — говорится в сообщении.
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