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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ продвинулись в районе Дорожного и Софиевки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Войска РФ продвигаются по территории Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

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Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дорожного (поселок Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области) и Софиевки (село Дружковской городской громады Краматорского района Донецкой области)", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Родинское и продвинулся вблизи Артельного, - DeepState. КАРТА

Дорожная карта
Дорожное

Софиевка карта
Софиевка 

Читайте также: Враг продвинулся вблизи Новоалександровки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (13070) Краматорский район (1438) Покровский район (1832) Софиевка (7) Дорожное (5) DeepState (585)
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