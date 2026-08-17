Враг продвинулся вблизи Новоалександровки на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Войска РФ продвигаются в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление россиян
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоалександровки (село Криворожской сельской громады Покровского района Донецкой области)", — говорится в сообщении.
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