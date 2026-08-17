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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг продвинулся вблизи Новоалександровки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Войска РФ продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоалександровки (село Криворожской сельской громады Покровского района Донецкой области)", — говорится в сообщении.

Карта Новоалександровки
Новоалександровка 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся вблизи Новоалександровки и Предтечино на Донетчине, - DeepState. КАРТА

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Донецкая область (13030) Покровский район (1830) Новоалександровка (8) DeepState (580)
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