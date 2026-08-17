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Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Війська РФ мають просування у Покровському районі на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування росіян
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки (село Криворізької сільської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
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