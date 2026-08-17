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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування у Покровському районі на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки (село Криворізької сільської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Новоолександрівка карта
Новоолександрівка 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки та Предтечиного на Донеччині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11668) Покровський район (1840) Новоолександрівка (8) DeepState (582)
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