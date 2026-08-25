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Новини Оновлені карти DeepState
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Війська РФ просунулися біля Дорожнього та Софіївки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування на території Донецької області.

Про це повідомляє  моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дорожнього (селище Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області) та Софіївки ( село Дружківської міської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Родинське та просунувся поблизу Артільного, - DeepState. КАРТА

Дорожнє карта
Дорожнє

Софіївка карта
Софіївка 

Також читайте: Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11707) Краматорський район (1450) Покровський район (1841) Софіївка (7) Дорожнє (5) DeepState (587)
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