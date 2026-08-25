Війська РФ просунулися біля Дорожнього та Софіївки на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Війська РФ мають просування на території Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дорожнього (селище Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області) та Софіївки ( село Дружківської міської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
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