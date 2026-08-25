РФ усилила активность на Лиманском и Славянском направлениях, - Трегубов

Российские войска сохраняют высокую активность на Лиманском и Славянском направлениях, пытаются закрепиться у границы и продвигаться в сторону Волчанска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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"Сохраняется общая высокая интенсивность, особенно на юге нашей зоны ответственности — это Лиманское направление и недавно присоединенная к нам северная часть Славянского направления, — там сохраняется действительно высокая активность противника. А также возникла активность на Купянском направлении и сохраняется на Южно-Слобожанском направлении, где противник ищет те или иные способы закрепиться непосредственно в приграничной зоне Украины и давить на юг, наступать в сторону Белого Колодезя, пытаться продвигаться в сторону того же Волчанска", — сказал Трегубов, отметив, что это "достаточно предсказуемая" ситуация.

Ситуация на Купянском направлении

По его словам, на Купянском направлении активность врага на восточном берегу реки Оскол постоянно высока, оккупанты уже длительное время пытаются прорваться в сторону Купянска-Узлового. Периодически враг проявляет активность и на западном берегу Оскола, где россияне пытаются напрямую проникнуть в Купянск.

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