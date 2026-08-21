Россияне пытались прорваться к Славянску через Райгородок, - Трегубов

Войска РФ пытались прорваться через Райгородок в направлении Славянска, однако безуспешно. РФ также наносит удары на Лиманском направлении и в районе Лимана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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"Нам добавили как раз в нашу зону ответственности небольшой участок до Райгородка включительно. Вот там активность действительно высокая, там они пытались прорваться через Райгородок в направлении Славянска, но успеха не достигли. Но до этого там в предыдущие месяцы у них были определенные продвижения именно под этим поселком", - сказал Трегубов.

Ситуация на Лиманском направлении

Значительно больше усилий войска РФ сейчас прилагают на участке южнее Лиманского направления.

"Там обстановка достаточно стабильна, поскольку россияне на самом Лиманском направлении не могут обеспечить себе эффективное продвижение. Там хорошо оборудованы инженерные позиции, там хорошо построена система БПЛА, система поражения", — сказал Трегубов.

По его словам, российские войска пытаются наступать по всей линии, а также "зацепиться за окраины самого Лимана непосредственно с востока", однако эффективность этих действий невелика.

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