Росіяни намагалися прорватися до Слов’янська через Райгородок, - Трегубов

Війська РФ намагалися прорватися через Райгородок у напрямку Слов’янська, однак безуспішно. РФ також атакує на Лиманському напрямку та біля Лиману.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Нам додали якраз у нашу зону відповідальності невеличку ділянку до Райгородка включно. Ось там активність реально висока, там вони намагалися проломитися через Райгородок у напрямку Слов’янська, але успіху не досягли. Але до цього там у попередні місяці в них були певні просування саме під цим селищем", - сказав Трегубов.

Ситуація на Лиманському напрямку

Значно більше зусиль війська РФ зараз докладають на ділянці південніше Лиманського напрямку.

"Там справи достатньо стабільно, бо росіяни на самому Лиманському напрямку не можуть забезпечити собі ефективного просування. Там добре обладнані інженерні позиції, там добре побудована система БпЛА, система ураження", - сказав Трегубов.

За його словами, російські війська намагаються наступати по всій лінії, а також "чіплятися за околиці самого Лиману безпосередньо зі сходу", однак ефективність цих дій невелика.

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