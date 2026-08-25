РФ посилила активність на Лиманському та Слов’янському напрямках, - Трегубов

Російські війська зберігають високу активність на Лиманському та Слов’янському напрямках, намагаються закріпитися біля кордону та просуватися в бік Вовчанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Зберігається загальна висока інтенсивність, особливо на півдні нашої зони відповідальності - це Лиманський напрямок і додана нам нещодавно північна частина Слов'янського напрямку, - там зберігається справжня висока активність противника. А також виникла активність на Куп'янському напрямку і зберігається на Південно-Слобожанському напрямку, де противник шукає ті чи інші способи закріпитися у близькому прикордонні України безпосередньо і тиснути на південь, тиснути в бік Білого Колодязя, намагатися просуватися в бік того ж самого Вовчанська", - сказав Трегубов, зауваживши, що це "достатньо прогнозована" ситуація.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За його словами, на Куп'янському напрямку активність ворога на східному березі річки Оскіл постійно висока, окупанти вже тривалий час намагаються прорватися у бік Куп'янська-Вузлового. Періодично ворог проявляє активність і на західному березі Осколу, де росіяни намагаються безпосередньо інфільтруватися до Куп'янська.

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