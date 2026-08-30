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Силы обороны восстановили контроль вблизи Западного на Харьковщине, - DeepState. КАРТА
Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи населенного пункта Западное Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Восстановление контроля
"Карта обновлена. Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Западного", — говорится в сообщении.
В DeepState отметили, что штурмовики 23-го отдельного штурмового полка Р.У.Г. корпуса "Хартия" продолжают продвигаться по лесному массиву к западу от Двуречной в Купянском районе.
За последнее время бойцы зачистили еще 2 км² леса, вытесняя противника из укрепленных опорных пунктов.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что штурмовики полка Р.У.Г. корпуса "Хартия" зачистили еще 2 км² леса к западу от Двуречной в Купянском районе.
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