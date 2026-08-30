Силы обороны восстановили контроль вблизи Западного на Харьковщине, - DeepState. КАРТА

Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи населенного пункта Западное Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Восстановление контроля

"Карта обновлена. Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Западного", — говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что штурмовики 23-го отдельного штурмового полка Р.У.Г. корпуса "Хартия" продолжают продвигаться по лесному массиву к западу от Двуречной в Купянском районе.

За последнее время бойцы зачистили еще 2 км² леса, вытесняя противника из укрепленных опорных пунктов.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что штурмовики полка Р.У.Г. корпуса "Хартия" зачистили еще 2 км² леса к западу от Двуречной в Купянском районе.

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