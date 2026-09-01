Бойцы "Хартії" совершили прорыв на Купянском направлении и выбили подразделения РФ

Бойцы "Хартії" совершили прорыв на Купянском направлении и выбили подразделения российских оккупантов с закрепленных позиций.

Об этом в эфире "Армия TV" рассказал заместитель командира 23-го штурмового полка Р.У.Г. корпуса "Хартія" НГУ с позывным "Монах", передает Цензор.НЕТ.

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По словам Монаха, операцию спланировали командир полка и командир корпуса Игорь Оболенский. Российские военные не ожидали активных действий на этом участке, что позволило украинским подразделениям быстро приступить к зачистке позиций.

Также важную роль сыграли беспилотники, которые проводили разведку, сопровождали штурмовые группы и поражали живую силу, артиллерию и места запуска российских БПЛА

"Дроны - это фактически неотъемлемая часть боевой работы", - подчеркнул он.

Он отметил, что беспилотники работают в тесном взаимодействии с пехотой, помогая выявлять и уничтожать противника на различных дистанциях.

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