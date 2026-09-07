Росія атакувала Запоріжжя: спалахнув торговельний центр. ФОТОрепортаж
Російські війська вночі 7 вересня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару спалахнув торговельний центр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.
"Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Зайнявся торговельний центр", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Наслідки атаки
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