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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
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Росія атакувала Запоріжжя: спалахнув торговельний центр. ФОТОрепортаж

Російські війська вночі 7 вересня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару спалахнув торговельний центр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.

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"Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Зайнявся торговельний центр", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки

Запоріжжя: наслідки
Запоріжжя: наслідки
Запоріжжя: наслідки
Запоріжжя: наслідки

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Запоріжжя (2331) обстріл (36573) Запорізька область (5235) Запорізький район (824)
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