Росія атакувала Запоріжжя: спалахнув торговельний центр. ФОТОрепортаж

Російські війська вночі 7 вересня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару спалахнув торговельний центр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.

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"Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Зайнявся торговельний центр", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки









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