Росія атакувала Київ дронами: є влучання в АЗС та складські приміщення

Вранці 15 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання у цивільні об'єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та КМВА.

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Повітряну тривогу в столиці оголосили через загрозу атаки безпілотників. КМВА закликала жителів міста перебувати в укриттях. Близько 05:34 та 05:42 у Києві пролунали вибухи.

Дрони поцілили по АЗС та складах

За інформацією Кличка, один із російських дронів влучив у автозаправну станцію в Дарницькому районі.

Крім того, в Оболонському районі, за попередньою інформацією, сталося влучання у складські приміщення.

Згодом він повідомив, що за попередньою інформацією, є постраждалий.

"У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває в тяжкому стані", - розповів Кличко.

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