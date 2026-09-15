УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15464 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ
1 631 2

Росія атакувала Київ дронами: є влучання в АЗС та складські приміщення

Дрони РФ атакували Київ: є влучання та тяжко поранений

Вранці 15 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання у цивільні об'єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та КМВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Повітряну тривогу в столиці оголосили через загрозу атаки безпілотників. КМВА закликала жителів міста перебувати в укриттях. Близько 05:34 та 05:42 у Києві пролунали вибухи.

Дрони поцілили по  АЗС та складах

За інформацією Кличка, один із російських дронів влучив у автозаправну станцію в Дарницькому районі.

Крім того, в Оболонському районі, за попередньою інформацією, сталося влучання у складські приміщення.

Згодом він повідомив, що за попередньою інформацією, є постраждалий.

"У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває в тяжкому стані", - розповів Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрнафта" почала будувати захисні споруди навколо своїх АЗС у Києві. ФОТО

Автор: 

АЗС (693) Київ (17030) обстріл (36745) Повітряні атаки на Київ (1116)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 