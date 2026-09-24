Росія атакувала Київ балістичними ракетами вночі 24 вересня: у місті пролунали вибухи (оновлено)
У ніч на четвер, 24 вересня, російські війська атакували Київ балістичними ракетами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях Повітряних сил ЗСУ та Київської міської військової адміністрації.
У Києві оголосили червоний рівень небезпеки
Через ракетну загрозу в столиці оголосили повітряну тривогу. У КМВА закликали мешканців міста пройти до найближчих укриттів.
"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили у КМВА.
Оновлена інформація
О 01:20 - Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада поїхала, - написав у телеграм-каналі київський міський голова Віталій Кличко.
О 01:30 - Вибухи в Києві. Столиця під атакою балістики. Перебувайте в укриттях, - повідомив Кличко.
О 01:34 - Виклик медиків також у Святошинський район столиці. Бригада прямує, - написав міський голова.
О 01:44 - Кличко повідомив, що бригада медиків прямує в Подільський район столиці.
О 01:51 - Кличко повідомив про те, що Соломʼянському та Подільському районах падіння уламків на території нежитлової забудови.
О 01:54 - У Дніпровському районі падіння уламків у двори 16- поверхового та приватного житлових будинків. А також - на адміністративну будівлю. Екстрені служби прямують на місця, - додав міський голова.
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Коли вже гром буде по москвві ?
Ну скільки можна? Чи треба ще 5 років народу потерпіти ?