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Новини Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном
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Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона - його особисто зустрів Трамп

Трамп, Сі Цзіньпін

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона з візитом. Літак китайського лідера приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

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Трампи особисто зустріли Сі Цзіньпіна

Літак президента Китаю зустріли довгою червоною доріжкою, салютом із батарейних гармат та почесним кордоном із 21 особи. Також над базою пролетіли два бомбардувальники B-1.

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп особисто привітали Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань.

Під час церемонії прозвучали державні гімни Китаю та США.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку запропонував йому долучити Китай до мирного процесу щодо завершення війни РФ проти України. Про це він сказав на пресконференції у Нью-Йорку у вівторок після зустрічі з американським лідером.

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Автор: 

візит (1811) Китай (3299) США (22708) Сі Цзіньпін (450) Трамп Дональд (8314) Трамп Меланія (27)
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Топ коментарі
+9
Та ще на початку 90-х японці китайцями дупу витирали, а для китайців було за щастя хоча б нелегально потрапити у Японію.

Саме трагічне, що ніфіга Захід не зрозумів. Зараз намагаються таким же чином Індію використати. А там взагалі буде повний швах, зважаючи на народжуваність та невибагливість населення
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24.09.2026 03:00 Відповісти
+9
А що заважало Україні 40 років працювати і розвиватися як Китай. Інфантильне суспільство яке вічно чекало хорошого царя, халяву, диво, поки китайці наполегливо працювали створюючи зі сміття товари, під знущання і глузування всього світу. Вони працювали, вчилися, набивали шишки, але продовжували свою справу, а не шукали винних, не чекали на диванах коли з'явиться чарівник і начаклує чудову Нарнію. Ви навіть шукаєте винних у розвитку Китаю.
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24.09.2026 05:48 Відповісти
+7
Обісрався з Іраном та Україною, у військових питаннях - тепер обсереться і з китайцями - у сфері економічно-дипломатичній...
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24.09.2026 03:58 Відповісти

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