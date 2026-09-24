Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона - його особисто зустрів Трамп

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона з візитом. Літак китайського лідера приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

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Трампи особисто зустріли Сі Цзіньпіна

Літак президента Китаю зустріли довгою червоною доріжкою, салютом із батарейних гармат та почесним кордоном із 21 особи. Також над базою пролетіли два бомбардувальники B-1.

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп особисто привітали Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань.

Під час церемонії прозвучали державні гімни Китаю та США.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку запропонував йому долучити Китай до мирного процесу щодо завершення війни РФ проти України. Про це він сказав на пресконференції у Нью-Йорку у вівторок після зустрічі з американським лідером.

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