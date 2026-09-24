Якщо Росія перепросить, ми не робитимемо з цього великої справи, - Сікорський про інцидент з Мі-8 у Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Росію перепросити за порушення її гелікоптером Мі-8 повітряного простору країни.

Про це Сікорський заявив після виступу в Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.pl.

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Коментар щодо інциденту з Мі-8

Після виступу в ООН глава МЗС Польщі прокоментував інцидент з російським гелікоптером Мі-8. За його словами, такі речі трапляються між сусідами.

"Як я вже казав під час одного з попередніх виступів, якщо російська сторона скаже: "Перепрошуємо, пілот помилився", ми не будемо робити з цього великої справи. Але той, хто припустився помилки, має визнати свою провину", — сказав Сікорський.

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Про можливе збиття російських літаків

Відповідаючи на запитання про можливе збиття російських літаків, міністр заявив, що відповідні рішення ухвалюють військові.

"Якщо наше командування Повітряних сил, оперативний командувач визнають, що це було навмисно і становить загрозу майну або навіть здоров'ю та життю наших громадян, то наша Конституція чітко визначає: Військо Польське захищає батьківщину", — наголосив він.

Нагадаємо, 23 вересня 2026 року з Калінінградської області в Польщу залітав російський гелікоптер. Військові припустили, що Росія перевіряє готовність польської протиповітряної оборони.

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