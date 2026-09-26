Високопосадовці з країн ЄС намагаються розвіяти побоювання, що можлива перемога скептиків щодо України на виборах у Франції та Німеччині підірве підтримку Києва. За їхніми словами, Євросоюз залишається достатньо стійким, щоб витримати політичні зміни в країнах-членах.

Про це пише агенція Reuters, яка поспілкувалася з високопосадовцями з країн ЄС на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиція дипломатів країн Балтії

"Ми стежимо за політичними подіями в Європі…Якщо хтось із тих, хто зараз є рішучими прихильниками України, відійде, інші залишаться, бо це в наших інтересах", – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, визнавши, що вибори є одним із факторів, які впливають на розрахунки щодо майбутньої підтримки.

Своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що занепокоєння щодо виборів не повинно відволікати Європу від нагальних потреб України.

"Головне — це не лише вибори, а й Україна", - сказав він.

Під час його візиту до Києва в серпні, за словами міністра, українські посадовці висловлювали дедалі більшу занепокоєність щодо зими, зокрема щодо нестачі засобів протиповітряної оборони та фінансування.

"Президент Зеленський також сказав нам: "Будь ласка, відкиньмо всі політичні розбіжності, щоб до цього часу отримати реальні поставки, адже це може стати найважчим періодом для України". Тож ми не можемо собі дозволити роздумувати над тим, які вибори нас чекають наступного року", – сказав Цахкна.

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Зміни у риториці Ле Пен

У Франції лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що в разі обрання президентом Париж продовжить навчати українських військових, постачати військове обладнання та підтримувати "Коаліцію охочих".

Втім, вона наголосила, що Франція більше не зможе фінансово підтримувати Україну.

"Ми більше не можемо надавати фінансову підтримку Україні. Нам шкода про це, але в нас просто більше немає на це коштів", – сказала вона.

Така позиція свідчить про відхід "Національного об’єднання" від колишньої прихильності до російського диктатора Володимира Путіна. Це вказує на те, що на практиці президентство Ле Пен може призвести до менших змін у політиці Франції щодо України, ніж побоювалися багато союзників, зазначає Reuters.

Занепокоєння німецькою AfD

"Націоналістичні сили у Франції, схоже, щось зрозуміли... тож це плюс, - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у коментарі Reuters. - Але в Німеччині ми маємо проросійських ультраправих, які, схоже, відроджують німецький націоналізм, і це викликає у нас занепокоєння".

У Німеччині ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) цього місяця перемогла на двох регіональних виборах у східній частині країни та лідирує в загальнонаціональних опитуваннях громадської думки.

Партія розкритикувала підтримку України з боку канцлера Фрідріха Мерца, яка цього року оцінюється у понад 12 мільярдів євро (13,68 мільярда доларів), назвавши її "дорогою та невиправдано провокаційною щодо Москви", а відновлення енергетичних зв'язків із Росією зробила своєю центральною політичною метою.

Оптимізм Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що в минулому виборці по всій Європі підтримували партії, від яких очікували послаблення підтримки Києва, але ці побоювання виявилися перебільшеними.

"У демократії завжди доводиться миритися з маятником, який, як відомо, коливається зліва направо, іноді до крайнощів. Коли було обрано (прем'єр-міністерку Італії) Джорджу Мелоні, люди боялися, що це матиме наслідки для України чи Європи, але насправді це мало лише позитивні наслідки, особливо для України", – сказав він.

Стубб зазначив, що країни на східному фланзі НАТО залишатимуться основною опорою підтримки України, навіть якщо в інших регіонах ентузіазм зменшиться. Однак, на його думку, будь-які зміни будуть скоріше поступовими, а не кардинальними.

"Доля України не залежатиме від цього ризику. Я вважаю, що Україна зараз перебуває в кращому становищі – політично, військово та фінансово – ніж будь-коли за час цієї війни", - додав фінський президент.

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