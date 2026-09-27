Трамп заявив, що США та Куба можуть домовитися без військового втручання

Президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтон і Гавана зможуть домовитися, а втручання американських військ не знадобиться.

Про це пише агенція Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиція Трампа щодо Куби

"Я б сказав, що Куба та ми укладемо угоду. Я не думаю, що нам знадобляться військові", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Як зазначає Reuters, адміністрація Трампа відкрито заявляла, що її метою є зміна уряду Куби. На початку цього року США запровадили нафтову блокаду, яка посилила тиск на країну. Куба стикається з нестачею пального та перебоями з електропостачанням. Ситуацію ускладнює ще й застаріла інфраструктура.

Трамп заявив, що США хочуть допомогти Кубі. Він також сказав, що Вашингтон прагне "відкрити Кубу" для американців.

Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у вівторок Трамп описав Кубу як державу, що зазнала краху, і висловив переконання, що до цієї острівної країни "прийде свобода". На знак протесту під час його промови кубинська делегація залишила залу.

Відповідь Гавани на трибуні ООН

Пізніше очільник МЗС Куби Бруно Родрігес під час свого виступу в ООН наголосив, що його країна готова до переговорів зі США, проте відмовився напряму оцінювати заяви американського президента.

"Ми відкриті для комерційних та ділових відносин з американськими компаніями, так само як і з будь-якою іншою країною", - сказав Родрігес, водночас рішуче засудивши торговельне ембарго США проти Куби.

США зберігають економічне ембарго проти Куби вже понад 60 років. Останнім часом адміністрація Трампа додатково посилює тиск на Гавану. Це відбувається на тлі січневої військової операції США, унаслідок якої було усунуто від влади диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.

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