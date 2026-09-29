Науседа: Військові США повертаються до Литви, але в Європі їх стане менше

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що попри те, що американські військові повертаються до Литви, їхня загальна чисельність на континенті зменшуватиметься. Він закликав Європу взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

Про це Науседа сказав в інтерв'ю телеканалу LNK, цитує його заяву LRT, інформує Цензор.НЕТ.

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Скорочення американської присутності

"У Європі буде менше військовослужбовців Сполучених Штатів. Частково це пов’язано з тим, що говорить президент США Дональд Трамп, які сигнали надсилає нам американська адміністрація про те, що Європа має брати на себе більше відповідальності",- сказав президент Литви.

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Стримувальний ефект

Науседа наголосив, що присутність військ США в Литві важлива не лише через їхній військовий потенціал, але й задля стримування, що зменшує загрозу можливої військової агресії.

"Ми не можемо ігнорувати дуже важливий ефект стримування з боку військ США. Одна справа – розглядати їх як певну потенційну військову силу в разі конфлікту, і зовсім інша – розуміти, що сама їхня присутність знижує ймовірність військового конфлікту чи агресії. Тому я вважаю, що ми маємо оцінити як величезний плюс те, що це рішення нарешті ухвалено",- додав глава Литовської держави.

Зазначається, що в межах відновленої ротації два батальйони американських військовослужбовців прибудуть до Литви наприкінці жовтня цього року.

Раніше Науседа заявив, що новий контингент американських військ вже прямує до Литви.

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