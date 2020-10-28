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Новини Фото Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12756) Сімферополь (213) водопостачання (611) вода (910)

Для постачання окупованого Сімферополя прокладають ще один водогін. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Білогірському районі проводяться підготовчі роботи для будівництва Бештерек-Зуйського водозабору і водоводу до насосної станції Біла.

За інформацією підконтрольного Кремлю "Міністерства будівництва і архітектури Криму", ці об'єкти будують для постачання Сімферополя водою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Було ухвалено рішення освоїти це родовище підземних вод. Міністерству будівництва і архітектури Криму доручили розпочати з 19 жовтня поточного року до реалізації цього об'єкта. На цей момент узгоджена траса водоводу і потужність насосної станції", - повідомив глава відомства Михайло Храмов.

За його словами, підрядна організація готує об'єкт, а саме знімає родючий шар ґрунту.

"На території обладнане будівельне містечко, проведена мобілізація 16 одиниць техніки та 26 робітників. До середини наступного тижня їх кількість збільшиться до 27 одиниць техніки та до 40 будівельників. Також глава кримського Мінбуду повідомив, що виконання основних робіт розпочнуть до кінця поточного року", - йдеться в повідомленні.

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Чиновник повідомив, що з цього водозабору почнуть качати воду в квітні 2021 року.

Для постачання окупованого Сімферополя прокладають ще один водогін 01
Для постачання окупованого Сімферополя прокладають ще один водогін 02

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Временная полумера, которая почти ничего не решает. Это также означает, что у кого то заберут. Солончаки постепенно выдавливают тот пресный пузырь, который образовался благодаря Днепру. Плюс нещадное его использования после закрытия канала. И походу процессы не обратимы. Теперь, что б все привести к моменту до 2014 г., понадобятся десятилетия. Дальше будет только хуже. Года через 2 север АР Крым будет солончаковой пустыней. И да... эти поцы будут ездить на юг Крыма за баклажкой пресной воды. Но и там ресурсы ограниченные... Ответка за предательство близка.
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28.10.2020 17:05
+14
Боже !!!!
да с этого Бештерека воды как с жабы молока - грязная замусоренная канава с тоненькой струйкой жижи на дне

видать, совсем приперло,
это ж все равно что из Бортничей "вторичный продукт" пить !
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28.10.2020 17:11
+13
Південний потік-2 ?
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28.10.2020 16:58
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Південний потік-2 ?
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28.10.2020 16:58 Відповісти
Боже !!!!
да с этого Бештерека воды как с жабы молока - грязная замусоренная канава с тоненькой струйкой жижи на дне

видать, совсем приперло,
это ж все равно что из Бортничей "вторичный продукт" пить !
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28.10.2020 17:11 Відповісти
3! Сухий потік 3!!!
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28.10.2020 18:29 Відповісти
Может оказаться, что это отстойник.
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28.10.2020 16:59 Відповісти
Голод не тетка. А жажда не дядька. Как-то так.
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28.10.2020 17:05 Відповісти
Кстати, мало кто знает поговорку полностью.
"Голод не тётка, а мать родная". - Это означает, что голод - настоящий стимул к действиям. А сытость - это развитие лени.
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28.10.2020 17:34 Відповісти
голод не тётка, пирожка не подсунет...сам учи матчасть...)
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28.10.2020 20:01 Відповісти
это не может, это точно отстойник, точнее канализация Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 1394
с. Мазанка и иже с ней
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28.10.2020 17:13 Відповісти
Чим би дитя не тiшилось, аби не плакало (С)
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28.10.2020 17:00 Відповісти
И закольцуют канализацию!
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28.10.2020 17:04 Відповісти
Временная полумера, которая почти ничего не решает. Это также означает, что у кого то заберут. Солончаки постепенно выдавливают тот пресный пузырь, который образовался благодаря Днепру. Плюс нещадное его использования после закрытия канала. И походу процессы не обратимы. Теперь, что б все привести к моменту до 2014 г., понадобятся десятилетия. Дальше будет только хуже. Года через 2 север АР Крым будет солончаковой пустыней. И да... эти поцы будут ездить на юг Крыма за баклажкой пресной воды. Но и там ресурсы ограниченные... Ответка за предательство близка.
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28.10.2020 17:05 Відповісти
Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 1240
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28.10.2020 17:05 Відповісти
ворованую землю работами не узаконишь Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 2615
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28.10.2020 17:07 Відповісти
она не ворованная , а по бандитски отжатая .Не обманывай людей .
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28.10.2020 17:26 Відповісти
А через малый срок:
"О-о, тепленькая солененькая пошла!"
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28.10.2020 17:08 Відповісти
Деньги спиСтят а воды как не было так и не будет ... Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 4020
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28.10.2020 17:09 Відповісти
Та для них цей вторичний продукт з Бортничів за щастя буде Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 2593
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28.10.2020 17:16 Відповісти
Кто сдает продукт вторичный - получает чай отличный
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28.10.2020 17:19 Відповісти
Прокладывают водовод, а откуда вода в этот водовод возмется?
Водоводов можно проложить сколько угодно, но если нет воды, так зачем водоводы?
Воздух по ним гонять?
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28.10.2020 17:20 Відповісти
Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод - Цензор.НЕТ 2507
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28.10.2020 17:21 Відповісти
Зато делом заняты. Пока землю копаешь, некогда думать, что там с "камнями с неба".
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28.10.2020 18:32 Відповісти
И выходит без воды - ну не туды, и не сюды
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28.10.2020 17:24 Відповісти
з пустого в порожнє..
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28.10.2020 17:26 Відповісти
Дураки всё что то строят, вот делать нех
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28.10.2020 18:01 Відповісти
Лучше бы ввели натуральный налог в виде вторичного продукта -мочи. Пацакские космонавты переработанную мочу пьют и нахваливают, а почему крысчане не могут?
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28.10.2020 18:38 Відповісти
а реально организовать камни с неба? ну типа распылить щебень в атмосферу?
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28.10.2020 19:06 Відповісти
Чому тільки 1 ? На 5-6 , грошей ще більше можна відмити 🤣
Я б радив будувати штук 15 відразу . Води і так нема , тож проект можуть закрити після пуску першої труби
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28.10.2020 19:32 Відповісти
 
 