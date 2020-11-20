Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України. ФОТО

Олексій Кохан - автор проєкту-переможця в конкурсі на Великий Державний Герб України.

Про це повідомили на підсумковій пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт брав участь ще в конкурсі 1997 року, але тоді конкурс завершився нічим.

Всього до фіналу конкурсу в 2020 році було допущено 11 ескізів.

Автору були висловлені рекомендації з боку журі для доопрацювання ескізу, зокрема зміни нижньої частини. На ній зображена синьо-жовта стрічка, на якій стоять частини герба - Лев і Архангел. У контексті негативних практик знищення державної символіки під час окупації та "російської весни" це сприймається вразливо, сказав голова журі геральдист Андрій Гречило. Також рекомендується уточнити обмундирування козака з мушкетом, розташованого вгорі герба.

Гречило підкреслив, що це перший етап. Далі - офіційне затвердження герба.

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Премія за друге місце не присуджувалася, ще одна робота посіла третє місце. Як сказав член журі Богдан Завітій, вона сподобалася своєю лаконічністю і сучасною подачею.

Гречило повідомив, що навіть у разі затвердження Великого Герба він матиме обмежене й урочисте використання. Основним, як у більшості країн, залишиться Малий Державний Герб - Тризуб.