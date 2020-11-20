Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Олексій Кохан - автор проєкту-переможця в конкурсі на Великий Державний Герб України.
Про це повідомили на підсумковій пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Проєкт брав участь ще в конкурсі 1997 року, але тоді конкурс завершився нічим.
Всього до фіналу конкурсу в 2020 році було допущено 11 ескізів.
Автору були висловлені рекомендації з боку журі для доопрацювання ескізу, зокрема зміни нижньої частини. На ній зображена синьо-жовта стрічка, на якій стоять частини герба - Лев і Архангел. У контексті негативних практик знищення державної символіки під час окупації та "російської весни" це сприймається вразливо, сказав голова журі геральдист Андрій Гречило. Також рекомендується уточнити обмундирування козака з мушкетом, розташованого вгорі герба.
Гречило підкреслив, що це перший етап. Далі - офіційне затвердження герба.
Премія за друге місце не присуджувалася, ще одна робота посіла третє місце. Як сказав член журі Богдан Завітій, вона сподобалася своєю лаконічністю і сучасною подачею.
Гречило повідомив, що навіть у разі затвердження Великого Герба він матиме обмежене й урочисте використання. Основним, як у більшості країн, залишиться Малий Державний Герб - Тризуб.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленский уже обеспечил бюджет Украины без заимствований ?
Или у него нет других забот ?
И его исторической родине.
Всем понравится.
У всіх офісах і кабінетах...головне, не забудьте, доставку вяти і за зберігання, опублікуання, користування
А замість нього архангела...
Круть ...
P.S. Не путати з Геннадієм Геннадійовичем
(тьху, хоч подвоєнні букви правильно нашкрябав)
На снимке это можно увидеть здесь.
Лучше не рассуждай об языках. Ты, кроме своего, да и то луйево, никаким другим не владеешь. Об истории и особенностях вообще молчу. Ты таких предметов вообще не знаешь. Впрочем тебе не стыдно. Ты буцдешь продолжать пиз*деть. Но я тебюя забаню в таком случае. Так понятнее?
Про условные выборы очень забавно слушать, особенно, если вспомнить, что, например, в первых выборах участвовали дофин Франции, король Швеции, царь Московии, а император СРИ через своих союзников выдвинул сына - такая вот толпа "технических" кандидатов.
Что "почти как в Великобритании"? На Островах приняли примогенитуру еще при Плантагенетах.
Всю свою историю Республика Двух Народов состояла из двух субъектов (на что и намекает ее название), только Сигизмунд Третий пытался расширить унию за счет Швеции и Московии, но не смог, поэтому даже мне стало интересно, что у тебя после Люблинской унии входило/выходило в/из Республики?
Выше лежит ссылка на польскую википедию, где они указывают, что "res publica", "republica" b "rzeczpospolita" имеют одинаковое значение - тебе что-то мешает открыть ее и прочитать или проще бред нести?
Предлагаешь проверить, кто кого переспамит? А сколько у тебя аккаунтов?
винахідники герба отримали "чарівного пєндєля" до роботи ))))
однак давно на це вже усі *************** забили....не на їх часі
Київ, Галичина, військо Запорізьке і Крим..
Тому без Тамги герб не буде закінченим..
корони Руського королівства теж герб не повний
Зєлю геть. Дострокові.
Нахера вы пытаетесь начать нашу историю лишь с Сичи? Отдаёте кацапам право на нашу историю.
Дыбилы...
Княжий герб Володимира Великого на монетах.
"Я в курсе на счёт "Галицького Лева". Это было приятной неожиданностью, что его таки поставили. Ибо ватоцефалы визжат откуда мол у нас ещё и король взялся. А он был, и полноценный. И пока московитов драли татаро-монголы, формируя из них рюзьге население, Галицько-Волинське княжество перебрала на себя наследие Руси и успешно боролось с восточной навалой.
Но я не про это.
Тризуб, естественно, и есть Русь. Но Русь Владимира. Да и не все об этом знают. Большинство считает что тризуб это чёта там бИндеровское, в лучшем случае времён Сичи. Посему на Большом Гербе - стоило бы куда заметнее и конкретнее отобразить именно период Руси. Период могущества и огромной значимости на континенте, нашего государства.
Кроме того, Двозуб Святослава основал задел этого могущества. Он был геополитик похлеще своих наследников. Расширяя территории не просто ради добычи, а планируя развитие государства на века вперёд. А из него делают просто этакого удалого вояку-рубаку, не более.
А до формировании Руси, которую мы знаем, был период (примерно с 5го века) о котором вообще практически все молчат. Почему-то считая, что государственность нам принесли диковатые викинги (в лучшем случае они просто захватили власть). При этом племенной Союз Антов, и есть родоначальником Руси. А он ведёт своё начало с времён навалы Гуннов, коим он не плохо так противостоял. Собрал разрозненные племена восточных славян под единым началом, при этом сохранив его федеративность. Фактически такой же уклад мы видим и в Руси.
А вернуть свою полноценную государственность и стать весомым игроком в мире, нам сейчас мешает как раз таки унитарный устрой. Казалось бы странно, но факт. В наши лучшие времена мы жили под единым началом, но в практически полной автономии племён/княжеств/земель..."
У нас есть УЗНАВАЕМЫЙ в Мире - малый герб !!!
Чтоб он стал большим гербом- внесите поправку в конституцию.
Один христианин, другой буддист, третий мусульманин и т.д. в том числе и атеисты, а герб выглядит однобоким. Оружие на гербах НЕДОПУСТИМО!
Украина это не только козаки, они не могут собою олицетворять всю державу разом!!!!
К чему эти архаичные завитки и виньетки?????????
Герб должен быть лаконичным, простым в начертании, в то же время содержательным по смыслу, так что лучше тризуба НЕНАЙТИ.
Не бачу портрета Че Гевары, маски Зорро, Паціфіки(☮)... Це також *******.
или это такой любимый стиль ламбрекенов и цветовой гаммы у завхоза ? ))))
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Як на мене, він би органічніше дивився зліва... От замінити місцями і усе ніби Ок?
На мою думку, треба внести зміни до Основного закону і залишити малий Герб як основний.
а там уже можно заняться и Гербом.
(пардон, що опис руцькою)
но, честно говоря, и та картинка которую хотят внедрить... тоже перегружена символизмом и слаба визуально )))
Неужели не видно, что так называемый "тризуб" - это птица, падающая вниз, древний языческий символ. Тридцать лет государство падает вниз, теряя людей и территории.
Измените символы с языческих на православные христианские - изменятся и государственные принципы, и отношение государства к людям.