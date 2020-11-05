Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук
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Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук висловив сподівання, що до 24 серпня буде готовий проєкт Великого Державного Герба.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері ВР.
У повідомленні зазначається: : "Висловлюю сподівання, що до 30-ї річниці Акта проголошення незалежності України ми зможемо забезпечити утвердження Великого Державного Герба України, - заявив Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук
Конкурсні роботи експонуватимуться 12-27 листопада у "Софії Київській"
Топ коментарі
+18 Envoy
показати весь коментар05.11.2020 17:19
+17 Welt Schmerz
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+16 Игорь Фаринок
показати весь коментар05.11.2020 17:48
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Будь ласка, зачекайте...
Бабушке на лавочке про вінігрєт розкажіть.
- Авто может ехать без лобового стекла?
-Может.
-Зачем тогда оно нужно?
некуда деньги деть в воюющей стране, где в добавок каждый день умирают люди от ковида?
Бо ТАКЕ намалюють...
(с) Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
-"Я пообещал сыну подарить дорогое авто, если он закончит школу только на "3", "4" и "5".
-"Вы серьёзно???"
-"Да здесь никакого риска!" (Сын - бездельник)
Иными словами, спецы-геральдики уже давно придумали (примерно то, что показано), а конкурсные работы от кого попало никто не будет рассматривать, риска нет.
Що Ви замість корони пропонуєте ?
А ща эти "гении" ща понапридумывают гербов нам...
В духе времени заместо мушкета нужно дать козаку в руки гранатомет или ПЗРК.
Вона дісонує з козаком-запорізцем.
"Козак з віку пана не знав" - таке було гасло у козаків.
а ці корона!?, лев, козак виглядають по циганськи наляписто.
Категорично проти такого "мистецтва"
Вона дісонує з козаком-запорізцем.
"Козак з віку пана не знав" - таке було гасло у козаків.
PS. Я в курсі, що князь Данило мав титул короля, але це - лише частинка великого українського часопису...
Найбільша помилка буде втулити в герб весь часопис, навіть найкращий.
Тризуб вот герб Украины.
Ви не бачите, що у цій непідзвітості закладений правовий конфлікт. З іншого боку, підзвітність призводить до залежності. Вихід, мабуть, у тому, що не всяку підзвітність треба розглядати як залежність. Треба вивчати і впроваджувати, а не відкидати досвід розвинутих країн.
До Вас на тему, яка форма краще - пожиттєва чи термінова - вже дискутували роками, але кінцевої відповіді не досягли. Ваша пропозиція про терміновість роботи суддів - стара, як світ. Є серйозні аргументи проти цього, почитайте про це, і не вважайте Ваші пропозиції оригінальними. Що судді будуть десять разів відміряти - це лише ємоції.
З цих помилок, можна зробити висновок, що зашифровані знання у вигляді символів - це якийсь архаїзм. Для їх розшифровки потрібні спеціальні знання. Отже, пересічна людина не буде ці символи навіть розглядати. Не тому, що пересічна, а тому, що не має потреби саме так передавати інформацію. Наразі це виглядає забавками геральдистів. Намагання запхнути всю історію України у символи, що зрозумілі лише автору - це якесь середньовіччя, манускрипт Войнича.