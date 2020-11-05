Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук

Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук висловив сподівання, що до 24 серпня буде готовий проєкт Великого Державного Герба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері ВР.

У повідомленні зазначається: : "Висловлюю сподівання, що до 30-ї річниці Акта проголошення незалежності України ми зможемо забезпечити утвердження Великого Державного Герба України, - заявив Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук

Конкурсні роботи експонуватимуться 12-27 листопада у "Софії Київській"

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