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Новости Политика УкраиныОбщество
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герб (117) Стефанчук Руслан (577)

Надеюсь, что ко Дню Независимости проект Большого Герба будет готов, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Надеюсь, что ко Дню Независимости проект Большого Герба будет готов, - Стефанчук

Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук выразил надежду, что к 24 августа будет готов проект Большого Государственного Герба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере ВР.

В сообщении отмечается: "Выражаю надежду, что к 30-й годовщине Акта провозглашения независимости Украины мы сможем обеспечить утверждение Большого Государственного Герба Украины , - заявил Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Конкурсные работы будут экспонироваться 12-27 ноября в "Софии Киевской".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
Им скучно ?
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05.11.2020 17:19
+17
Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ними герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки.

(с) Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
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05.11.2020 17:26
+16
У нас уже есть герб. На хрена к нему еще вензеля, рюшики и прочую бахрому приделывать?
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05.11.2020 17:48
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Им скучно ?
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05.11.2020 17:19 Ответить
Жирного поца изобразят на фони числа 95
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05.11.2020 17:24 Ответить
Уссятого Сівоху? Вже уявляю так фотожабу
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05.11.2020 20:03 Ответить
Певно, що так. Бо "Великий" герб - це "розвага" федерацій, колишніх імперій тощо...
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05.11.2020 17:27 Ответить
Ні, вони зайняті надважливою справою - дискредитацією всього українського. Протягується підміна нашого тризуба якимось вінігрєтом.
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05.11.2020 17:33 Ответить
Можливо, зображенні м клоунськиго ковпака з дзвіночками. Хоча для держави, 73 відсотки громадян вибрали шапіто, такий герб був би доречним.
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05.11.2020 17:49 Ответить
Мародерський троле! Не вийде в тебе забити кілок в українське суспільство! Нема ніяких відсотків! Є 0,001 відсоток продажної мерзоти з ботоферми, типа тебе, і решта українців, яким треба сильна, заможна і щаслива Україна.
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05.11.2020 20:07 Ответить
Жулькин полудурок без чести,ума и совести,избравший этих уродов,которые сейчас у власти,это ты то ,,українське суспільство,,? Даже не пытайся шептать своими пользованными губами с заедами от говна слово "Украина." Сиди у своей продажной бениной шл**и под юбкой и не вякай о продажности.
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06.11.2020 01:47 Ответить
Вы не знаєте про те, що, такі поняття, як герб великий і малий (лише тризуб) є у Конституції.
Бабушке на лавочке про вінігрєт розкажіть.
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05.11.2020 18:55 Ответить
Сложно себя дискредитировать чем-то большим, чем состоянием противодействия коррупции, экономики, уровня жизни и доходов взрослого населения за последние 30 лет. Хотя может в мозгах некоторых удрученное состояние вышеназванных вещей и есть исконно украинским, поэтому они не обращают на это внимание.
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05.11.2020 19:18 Ответить
И сразу все заработает.
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05.11.2020 17:19 Ответить
Всё работает . На кого надо , на тех и работает .
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05.11.2020 17:20 Ответить
После ухода в небытие слуг урода все равно анулируют их художества. А вот деньги не вернутся. На это и расчитано было.
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05.11.2020 17:27 Ответить
Ваша недалёкая логика такова:

- Авто может ехать без лобового стекла?
-Может.
-Зачем тогда оно нужно?
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05.11.2020 19:06 Ответить
зачем он вообще нужен да еще и прям ко Дню Независимости?
некуда деньги деть в воюющей стране, где в добавок каждый день умирают люди от ковида?
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05.11.2020 17:20 Ответить
Конституцію читали ?
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05.11.2020 17:51 Ответить
Кому шо. Стефанчук хочет денег к рукам прибрать. Иначе зачем весь этот шабаш во время чумы?
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05.11.2020 17:21 Ответить
Больше, ширее, огромнее стефанчука?
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05.11.2020 17:22 Ответить
Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7204 Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7204
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05.11.2020 19:01 Ответить
Ніт. Краще не треба. Маю на увазі - поки що не треба (із цією владою).
Бо ТАКЕ намалюють... Надеюсь, что ко Дню Независимости проект Большого Герба будет готов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7526
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05.11.2020 17:23 Ответить
С такой динамикой по "Минску"-летом,забудем о независимости. Надеюсь, что ко Дню Независимости проект Большого Герба будет готов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9038
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05.11.2020 17:24 Ответить
Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ними герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки.

(с) Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
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05.11.2020 17:26 Ответить
Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2856
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05.11.2020 17:27 Ответить
🤣
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05.11.2020 17:54 Ответить
👍
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05.11.2020 18:28 Ответить
классика
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05.11.2020 20:49 Ответить
Главное что большой герб существует, нет же, надо было конкурс на его создание объявить!
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05.11.2020 17:28 Ответить
Вспомнился диалог из фильма "Два с половиной человека".
-"Я пообещал сыну подарить дорогое авто, если он закончит школу только на "3", "4" и "5".
-"Вы серьёзно???"
-"Да здесь никакого риска!" (Сын - бездельник) Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5028
Иными словами, спецы-геральдики уже давно придумали (примерно то, что показано), а конкурсные работы от кого попало никто не будет рассматривать, риска нет.
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05.11.2020 19:22 Ответить
Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4374
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05.11.2020 17:29 Ответить
Когда будет герб готов-прибьешь его на двери тещиной квартиры.Мож она тебе стоимость аренды снизит,жирное лицемерное чмо.
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05.11.2020 17:30 Ответить
Зелёные пропутинские подонки, руки прочь от украинского герба ! Руки прочь от украинского языка! Руки прочь от украинской конституции! Руки прочь от украинской земли! Руки прочь от всего украинского!!! Ваш уровень - это игровые автоматы, наркотики, бухло, проституция....Вы,как плесень в сыром помещении. Страну надо очистить от вас....И поскорее.... В ваших интересах исчезнуть самим....Живыми....
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05.11.2020 17:31 Ответить
пізно "геть" тільки кричати. зебіли вже петицію замутили про запровадження російського ізика другим державним.. зараз малороси швиденько голоси назбирають, таке лайно для них в кайф
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05.11.2020 19:49 Ответить
А корона там каким боком? У нас что. ****. монархия? Или уже вот-вот? Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8102
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05.11.2020 17:31 Ответить
Це символи, геральдика. До проекту був опис, що означає кожний елемент.
Що Ви замість корони пропонуєте ?
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05.11.2020 17:53 Ответить
Тризуб 30 метров высоты достаточно большой?
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05.11.2020 17:33 Ответить
когда из твоей сраки будет сторчать - буду удовлетворен размером. смотри также, чтобы твой дохлый гусь-мутант тебя не укусил.
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05.11.2020 17:36 Ответить
Т.е. у тебя собственный опыт торчания из сраки есть!
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05.11.2020 17:38 Ответить
Мне лично достаточно простого и локоничного тризубца. От которого жопы кацапов просто взрываются.
А ща эти "гении" ща понапридумывают гербов нам...
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05.11.2020 17:46 Ответить
У нас уже есть герб. На хрена к нему еще вензеля, рюшики и прочую бахрому приделывать?
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05.11.2020 17:48 Ответить
Красівше ...
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05.11.2020 17:54 Ответить
Добавить еще свистелок-перделок и ваще будет ляпота!
В духе времени заместо мушкета нужно дать козаку в руки гранатомет или ПЗРК.
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05.11.2020 18:19 Ответить
Піаніно і клавіші...
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05.11.2020 20:08 Ответить
Люди не бачили великі герби інших країн, хоча в єпоху безвізу та інтернету це дивно. Можна лише сказати, що зайва помпезність і ********** погано суміщаються, але є традиції.
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05.11.2020 19:29 Ответить
да что же это за страна- где главное, как в совковое время- приурочить, улицы переименовать, города- а народ все беднеет и беднеет и наверное не самое главное новый херб
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05.11.2020 17:49 Ответить
Він не новий, насправді. Проект вже був затверджений давно, після конкурсу. Його ВР просто своїм законом повинна затвердити.
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05.11.2020 17:56 Ответить
и что на новом хербе будет шут с бубенцами?
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05.11.2020 17:50 Ответить
Козак з мушкетом... Ви проти ?
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05.11.2020 17:57 Ответить
Это гендерный произвол! Требую на герб жинку.
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05.11.2020 18:21 Ответить
Пропоную з двох боків малого герба - дві " корабельних сосни" , а знизу " торпеду" ))))
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05.11.2020 19:28 Ответить
Вважайте, що лев - то самиця.
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05.11.2020 19:31 Ответить
там на фоне велик не забудьте пририсовать.
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05.11.2020 17:51 Ответить
А електросамокат не хочете, сер ?
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05.11.2020 17:58 Ответить
Або хай лишають звичний усім Тризуб, або хай затверджують варіянт, який "Цензор" представив на цій же сторінці. Цей ескіз давно вже переміг на кількох державних конкурсах, і над ним працювали справжні фахівці. Страшно уявити, що запропонують "слуги".
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05.11.2020 17:52 Ответить
+100
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05.11.2020 17:58 Ответить
Але до чого там корона?
Вона дісонує з козаком-запорізцем.
"Козак з віку пана не знав" - таке було гасло у козаків.
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05.11.2020 18:02 Ответить
То не корона, а княжий вінець Володимира Великого.
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05.11.2020 23:18 Ответить
О мудрый нарід підтягнувся, без Пороха ніяк. При Порохе тільки халявщикам було погано, цікаво чому?
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05.11.2020 18:09 Ответить
Тризуба достатньо
а ці корона!?, лев, козак виглядають по циганськи наляписто.
Категорично проти такого "мистецтва"
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05.11.2020 17:56 Ответить
Це символи, геральдика ... Ви ж не хочете, щоб великий герб був у вигляді синьо-жовтого квадрата ???
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05.11.2020 18:00 Ответить
Краще нехай піднімуть питання про перегорнутий до гори диргом прапор. Він тисячу років був жовто-блакитним, а не синьо-жовтим. Тібетські символісти кажуть, що сьогоднішній стан прапору - стан катастрофи і занепаду. Тут по за волею станеш упередженим
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05.11.2020 19:59 Ответить
Я проти корони на гербі.
Вона дісонує з козаком-запорізцем.
"Козак з віку пана не знав" - таке було гасло у козаків.
PS. Я в курсі, що князь Данило мав титул короля, але це - лише частинка великого українського часопису...
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05.11.2020 18:05 Ответить
Прочитай сто означает корона в геральдике . Запорожские козаки тоже без щитов воевали и трезубцем не пользовались. Может их с герба убрать тоже?
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05.11.2020 18:54 Ответить
"лише частинка великого українського часопису"

Найбільша помилка буде втулити в герб весь часопис, навіть найкращий.
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05.11.2020 19:35 Ответить
На середину листопада 1918 р.був готовий проєкт Державного Герба. Він був складений на основі національної символіки гетьманської держави Війська Запорозького 18 століття. /Конституцией Украины предусмотрено, кроме малого герба, и наличие большого. Большой Государственный герб Украины, - говорится в статье 20-й, - устанавливается с учетом Малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского/Но дробовичам история Украины не интересна.Им интересна другая история. Большой герб Украине не нужен, - Дробович .
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05.11.2020 18:05 Ответить
Кто-нибудь может утверждать что он будет хорошо смотреться на форме спортсменов?
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05.11.2020 18:12 Ответить
Ніщо не заважає на формі спортсменів та в інших місцях, де це буде доцільно, залишити "малий" герб, а "великий" використовувати в найурочистіших цілях: в будівлях вищих державних органів, на президентськоми штандарті тощо.
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05.11.2020 18:22 Ответить
Красота в минимализме.
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05.11.2020 18:24 Ответить
А хто проти? Так і задумано.
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05.11.2020 19:37 Ответить
Не бачу ані проблеми, ані жодного негативу в тому, що в Україні з'явиться "великий герб". Принаймні в залі пленарних засідань ВР панно з ним над головами президіума виглядатиме гарно і стильно. Головне, щоб на втілення цього проекту не стали списувати неадекватні кошти.
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05.11.2020 18:18 Ответить
Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9852
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05.11.2020 18:31 Ответить
За гербом рояль?
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05.11.2020 18:34 Ответить
а зачем он? Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5477

Тризуб вот герб Украины.
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05.11.2020 18:38 Ответить
Это Малый Герб.
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05.11.2020 18:41 Ответить
Дело хорошее, но вот в исполнении этой власти пахнет оно просто отвратительно. Воистину, ВСЁ, к чему прикасается рука вымазанная в ЗЕлёное дерьмо, превращается в какашки.
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05.11.2020 18:39 Ответить
Аби відволікати увагу від важких проблем в країні. Враження, що зе-ки хочуть встигнути спаплюжити якнайбільше.
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05.11.2020 18:42 Ответить
Все проблемы завалили полностью,теперь еще повод обосраться нужен? Неугомонные зебуины
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05.11.2020 18:52 Ответить
А коституційний суд проект великого герба розглядатиме на предмет відповідності конституції ?))))))))
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05.11.2020 19:24 Ответить
Ви підняли цікаву тему. Взагалі у нас виходить дивна річ: закони приймають легітимні 450 депутатів, отже ці закони також легітимні, а потім якісь 16 чи скільки їх хай навіть легітимних суддів відміняють ці закони. Чи написано у Конституціїї, що КС стоїть над Парламентом? Мене завжди дивувало, коли казали, що ознака демократії - це 3 незалежні гілки влади і я погоджуюся, але виникає думка про те, ще немає нікого, хто вище них і має право їх розмиряти.
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05.11.2020 19:52 Ответить
Так судді не скасовують все підряд ( якщо вони судді) , ( їхній вибрик із позачерговими виборами "легітимних" до уваги не беремо )) , вони ж перевіряють що із прийнятого "легітимними" конституції не відповідає , бо так можна до ручки "налегітимізуватися " ((( Просто як на мене , щоб у нас принципи демократії запрацювали , потрібно не просто скасувати недоторканість у любому її прояві для всіх , а іще і скасувати пожиттєве призначення суддів ( відбув як президент максимум два терміни обрання - і поживи як інші , відчуваючи на собі дію цієї ж системи , тоді кожен суддя , приймаючи рішення десять раз відміряє , думаючи як йому це у майбутньому відгукнеться (( Допоки "каста недоторканих " нам закони писатиме і нас судити буде - яка демократія ? про що Ви кажете ? (((
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05.11.2020 21:10 Ответить
Ви не зрозуміли мою основну думку про те, що одна гілка влади не має права перевіряти другу гілку влади, бо вони незалежні по закону. Незалежність означає непідзвітність. Ви пишете, що вони "лише перевіряють", але що робити гілці, яку перевіряють, з негативними висновками, які ці судді зробили? Виконувати? Якого біса це робити, якщо суди - це одна з гілок, а не найголовніша гілка.
Ви не бачите, що у цій непідзвітості закладений правовий конфлікт. З іншого боку, підзвітність призводить до залежності. Вихід, мабуть, у тому, що не всяку підзвітність треба розглядати як залежність. Треба вивчати і впроваджувати, а не відкидати досвід розвинутих країн.
До Вас на тему, яка форма краще - пожиттєва чи термінова - вже дискутували роками, але кінцевої відповіді не досягли. Ваша пропозиція про терміновість роботи суддів - стара, як світ. Є серйозні аргументи проти цього, почитайте про це, і не вважайте Ваші пропозиції оригінальними. Що судді будуть десять разів відміряти - це лише ємоції.
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05.11.2020 22:18 Ответить
А я на оригінальність і не претендую , був би оригінальним , може б одну із гілок зараз очолював))) Ви своєю відповіддю самі собі і відповіли - не потрібно шукати найголовнішого , потрібно дослухатися до мудрих порад такого самого як ти ! Приказку що з боку видніше ніякий суд не скасовував )))) P.S. Щодо емоцій )) Повірте мені на слово , і тепер є судді ( і їх чимало) які таки десять раз відміряють і судять по закону ! Дякуючи їм іще і досі країна не поринула у безодню ! Якщо Вам не повезло таких зустріти , співчуваю, а я мав можливість бачити не одного ! Хоча бачив і такого котрий яке рішення приймати вирішував киданням жереба (( це теж наші реалії , на жаль ((
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06.11.2020 00:27 Ответить
Козак тут наче у спідниці! Шо не можна намалювати когось більш мужнього, ніж якогось гея у сукні? Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5737
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05.11.2020 19:47 Ответить
А чоловічий шотландський кілт Вам теж здається гейським? Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9305
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05.11.2020 19:57 Ответить
Шотландський кілт зовсім по-іншому виглядає і не ассоціюєтся з жиночою спідницею. А вам подобається цей козак в жіночій сукні?
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06.11.2020 01:56 Ответить
Те, що носиться як спідниця (по рус. "юбка"), виконує ту ж функцію, зроблено з тканини, а також дуже схоже на спідницю і є спідницею, незалежно від того, хто її на себе надів: чоловік чи жінка, чи шотландець. А при вигляді козака мій погляд не зупиняється на тому, що трохи виглядає з-під верхнього одягу мабуть тому, що це хоч і схоже трохи на спідницю, але є чимось іншим. Я буду вважати ті часи славними (моя дань символам держави) навіть якщо виявиться, що козаки воювали у спідницях.
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06.11.2020 02:39 Ответить
Тобто, замість того, щоб намалювати козаку довші шаровари, якими вони і повинні бути, та не ганьбитися на весь світ, ви готові терпіти козака у спідниці. Заради чого?
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06.11.2020 02:48 Ответить
Так то червоне, виявляється, шаровари! Художник так намалював, що схоже на спідницю. Є кращі малюнки, де видно, що на кожній нозі окрема штанина. А я подумав, що то свита під жупаном і написав, що "схоже трохи на спідницю, але є чимось іншим". До того ж - це Ви створили ідею, що козак у сукні. Мабуть, не я один подумав про свиту чи щось подібне, а не сукню, бо знання про старовинний одяг є не у кожного.
З цих помилок, можна зробити висновок, що зашифровані знання у вигляді символів - це якийсь архаїзм. Для їх розшифровки потрібні спеціальні знання. Отже, пересічна людина не буде ці символи навіть розглядати. Не тому, що пересічна, а тому, що не має потреби саме так передавати інформацію. Наразі це виглядає забавками геральдистів. Намагання запхнути всю історію України у символи, що зрозумілі лише автору - це якесь середньовіччя, манускрипт Войнича.
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06.11.2020 07:20 Ответить
Цікаво, якщо цей новий герб кинути в діру в бюджеті України розміром в 300 млрд гр, то він застрягне, чи пролетить і не зачепиться? Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4566
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05.11.2020 19:51 Ответить
Це не ваша справа, зє-лайно!
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05.11.2020 20:23 Ответить
Який дурак придумав про "великий герб", в нас є герб-тризуб - стилістичне зображення сокола в атаці, це наш великий і малий, і один, і єдиний герб!! і іншого(ніякого великого) нам не потрібно.
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05.11.2020 22:45 Ответить
Большего уродства чем показан "герб" трудно себе представить. Геральдика "наука" с прошлого и ничего общего с 21 веком не имеет!!! Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1699
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06.11.2020 06:43 Ответить
 
 