Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 72-ї ОМБр В'ячеславом Мінкіним попрощаються завтра у Фастові. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Завтра, 27 листопада, у місті Фастів Київської області, о 10:30 за адресою: вул. Слободянюка, 51, розпочнеться церемонія прощання з В'ячеславом Юрійовичем Мінкіним, 1989 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 72-ї окремої механізованої бригади, який 24 листопада приблизно опівдні в районі міста Авдіївка Донецької області зазнав вкрай важкого кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ. Помер у лікувальному закладі того ж дня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В'ячеслав Мінкін народився 25.11.1989 року. 2019 року був нагороджений медаллю за участь у боях на Світлодарській дузі.
Поховають В'ячеслава Мінкіна на Центральному кладовищі Фастова. У нього залишилися дружина та син.
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