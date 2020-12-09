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Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники СБУ блокували нелегальне виготовлення та збут спеціальних технічних засобів отримання інформації з мобільних телефонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ 01

За попередніми даними, представники однієї з комерційних структур налагодили незаконне виробництво спецтехніки для прихованого зняття інформації з мобільних телефонів користувачів. Підпільне виготовлення продукції ділки здійснювали на базі технологічних ресурсів підприємства.

Готовий товар фігуранти реалізовували через напрацьовані особисті зв’язки та зацікавлених клієнтів.

Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ 02

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів нелегального бізнесу правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності, програмно-апаратні комплекси, які використовуються для пошуку і встановлення місць перебування мобільних терміналів, а також інші технічні засоби прихованого аудіоконтролю громадян.

Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ 03
Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ 04

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

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Коли справа стосується лівого, нелегального заробітку, то всі мізки туди направлені, на щось легальне і ділове, розуму не вистачає.
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09.12.2020 16:47 Відповісти
ну таки если государство закупает за 100500 тыщ это оборудование за бугром а не у своих то так и получается
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09.12.2020 16:52 Відповісти
это НАБУ?
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09.12.2020 16:51 Відповісти
Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8797
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09.12.2020 16:53 Відповісти
Конкурентов никто не любит! Проституция и наркота - это к ментам, все что сложнее - к СБУ! Ну, как иначе??? Порядок должен быть!
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09.12.2020 17:20 Відповісти
*****, ну ведь можем-же производить!!!
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09.12.2020 17:31 Відповісти
Можем...только государству это не нужно. В нужное русло направить бы эту затею...для ВСУ очень бы такие умы пригодились.
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09.12.2020 19:54 Відповісти
І мжемо і хочемо. Тільки держава в купівлі таких речей не зацікавлена.Тому і пхали "наліво" щоб грошенят заробити.
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09.12.2020 20:03 Відповісти
сбу - убийцы Олега Мужчиля, подонки
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09.12.2020 20:47 Відповісти
 
 