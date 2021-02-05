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У Сенцова народилася донька. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Колишній бранець Кремля український режисер Олег Сенцов втретє став батьком.
Про поповнення в родині Сенцов повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Донька Емма", - написав він і опублікував фото з новонародженою.
Користувачі соцмережі активно вітають режисера з народженням дочки.
Зазначимо, що у Сенцова також є 19-річна дочка Аліна і 17-річний син Владислав.
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