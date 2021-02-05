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У Сенцова народилася донька. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Колишній бранець Кремля український режисер Олег Сенцов втретє став батьком.

Про поповнення в родині Сенцов повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Донька Емма", - написав він і опублікував фото з новонародженою.

У Сенцова народилася донька 01

Користувачі соцмережі активно вітають режисера з народженням дочки.

Зазначимо, що у Сенцова також є 19-річна дочка Аліна і 17-річний син Владислав.

Також читайте: Сенцов готується до зйомок нового фільму

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Добра та щастя родині! З народженням донечки!
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05.02.2021 10:17
+21
Мои поздравления.Здоровья малышке и родителям.
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05.02.2021 10:24
+19
Сімейного щастя!
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05.02.2021 10:27
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Добра та щастя родині! З народженням донечки!
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05.02.2021 10:17 Відповісти
Мои поздравления.Здоровья малышке и родителям.
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05.02.2021 10:24 Відповісти
Сімейного щастя!
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05.02.2021 10:27 Відповісти
Життя продовжується....
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05.02.2021 10:35 Відповісти
Поздравляю.
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05.02.2021 10:38 Відповісти
Serde4ne vitannya !
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05.02.2021 10:38 Відповісти
Вітання! На тата схожа... У Сенцова народилася дочка - Цензор.НЕТ 1524
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05.02.2021 10:39 Відповісти
Копія)
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06.02.2021 03:13 Відповісти
він написав не "дочь Емма", а донька Емма, мокшанською Эмма, Еммануе́ль
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05.02.2021 10:39 Відповісти
Поздравление и успехов в дальнейшим на поприще борьбы с барыгой
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05.02.2021 10:41 Відповісти
Родителей от всей души с радостным событием, а кнопочке- крепкого здоровья и мирного детства!
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05.02.2021 10:44 Відповісти
Поздоровляю з поповненням в рядах патріотів України! )
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05.02.2021 10:56 Відповісти
Второй раз он стал отцом за 2 дня до освобождения.
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05.02.2021 10:57 Відповісти
💐💐💐💐💐щасти тобі,ангеляточко!!!
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05.02.2021 11:20 Відповісти
Донька не сама народилась, її народила жінка. Навіщо приховувати її?
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05.02.2021 11:23 Відповісти
Здоровья малышке и маме!
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05.02.2021 12:46 Відповісти
Щастя родині Сенцових !
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05.02.2021 15:49 Відповісти
Найкращі побажання!
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05.02.2021 16:19 Відповісти
украииночка+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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05.02.2021 22:46 Відповісти
 
 