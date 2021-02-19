Помер екскомбат 1-го танкового батальйону 17-ї ОТБр Юрій Лакша. ФОТО

Сьогодні, 19 лютого, помер комбат 1-го танкового батальйону 17 ОТБр у 2014-2015 роках Юрій Лакша.

Про це повідомив волонтер Сергій Тахмазов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі пішов за завісу земного життя Юрій Лакша, комбат 1 танкового батальйону 17 ОТБр у 2014-2015 роках. Все моє танкове волонтерство відбулося завдячуючи знайомству з ним в Дебальцевому, в жовтні 14-го ... Я обов'язково вам про нього розповім. Тому що він тепер не буде за це сварити. Але не зараз ", - розповів Тахмазов.

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