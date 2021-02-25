Оприлюднено імена трьох військовослужбовців 58-ї ОМПБр, загиблих унаслідок пожежі в бліндажі 20 лютого. ФОТОрепортаж

Стали відомі імена трьох військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які загинули під час пожежі в бліндажі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 20 лютого цього року, під час пожежі в бліндажі на позиціях 58-ї окремої мотопіхотної бригади, загинули:

- Микола Іванович Лебідь, старший солдат, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр, мешканець міста Кременчук Полтавської області. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.

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- Василь Олегович Килюшик, мешканець міста Вараш Рівненської області, командир бойової машини 2-го взводу 2-ї роти 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.

- Михайло Володимирович Капран (помер від опіків у Харківському опіковому центрі 22 лютого), мешканець міста Лебедин Сумської області, солдат, навідник 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Похований вчора у Лебедині.