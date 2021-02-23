Троє військовослужбовців 58-ї ОМБр загинули під час пожежі в бліндажі

Троє військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади загинули під час пожежі в бліндажі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади в Фейсбук.

"Сьогодні, 22 лютого, під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажа після пожежі, що виникла близько 4:00 ранку 20 лютого в одному з підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно були в бліндажі під час пожежі. Ідентифікація тіл буде проведена після ДНК експертизи", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що третій військовослужбовець, який зазнав 90% опіків тіла, був евакуйований в опіковий центр, де сьогодні від отриманих травм помер.

За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗСУ та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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