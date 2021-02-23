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Троє військовослужбовців 58-ї ОМБр загинули під час пожежі в бліндажі

Новини Цензор.НЕТ Події

Троє військовослужбовців 58-ї ОМБр загинули під час пожежі в бліндажі

Троє військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади загинули під час пожежі в бліндажі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади в Фейсбук.

"Сьогодні, 22 лютого, під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажа після пожежі, що виникла близько 4:00 ранку 20 лютого в одному з підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно були в бліндажі під час пожежі. Ідентифікація тіл буде проведена після ДНК експертизи", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що третій військовослужбовець, який зазнав 90% опіків тіла, був евакуйований в опіковий центр, де сьогодні від отриманих травм помер.

За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗСУ та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Топ коментарі
+48
Який жах! Хіба не можна було уникнути ще цих загиблих?

Спочивайте з миром, захисники.
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22.02.2021 23:48
+35
т.е. с 20 числа три человека числились "пропавшими безвести" а штаб ССО молчал? так что ли? или просто малчал и не говорил что 20 февраля случилась беда?

кстати, обдроченцы видео этого пожара выклали еще вчера и заявили что их рук дело.
что то не верю я штабу последние полтора года. а особенно с момента начала "всеобъемлющего перемирия и режима тишины имени шмаркли"
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23.02.2021 00:42
+27
Царство Небесне вам,воїни!
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22.02.2021 23:54
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Який жах! Хіба не можна було уникнути ще цих загиблих?

Спочивайте з миром, захисники.
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22.02.2021 23:48 Відповісти
Может был прилёт и лягло возле входа и оглушило и возник пожар.
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22.02.2021 23:54 Відповісти
буржуйка..+ куча абсолютно ненужного на войне шмотья, которое все за собой уверенно таскают в нескольких огромных мешках...((((= итог...
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23.02.2021 00:24 Відповісти
Три молодих життя.Так і скорочується населення.По любому є якісь порушення.
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22.02.2021 23:53 Відповісти
Царство Небесне вам,воїни!
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22.02.2021 23:54 Відповісти
к сожалению Украина теряет на фронте лучших своих сыновей, Гордость Украинской Нации!
Царство Небесне загиблi Героi
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22.02.2021 23:59 Відповісти
Сумно і боляче від таких втрат 😪😪😪
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23.02.2021 00:06 Відповісти
Знов бидлота , буде всім доповідать , про не бойові втрати !😈
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23.02.2021 00:26 Відповісти
"..будь осторожен, следи за собой.." (с) в.цой - на все случаи даже гражданской жизни..)), а во время б\д жизненно необходимо быть спартанцем, забыть про всё мирское..- на то она тяжела, служба.., если конечно, хочешь-таки вернуться оттуда на своих двоих)))
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23.02.2021 00:33 Відповісти
А ти де "на своих двоих"? Може, підеш замість них?
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23.02.2021 08:43 Відповісти
своё уже отдал...- 14-15 года...)))
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23.02.2021 21:35 Відповісти
будет реал-война= невопрос!!!..)))
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23.02.2021 21:36 Відповісти
т.е. с 20 числа три человека числились "пропавшими безвести" а штаб ССО молчал? так что ли? или просто малчал и не говорил что 20 февраля случилась беда?

кстати, обдроченцы видео этого пожара выклали еще вчера и заявили что их рук дело.
что то не верю я штабу последние полтора года. а особенно с момента начала "всеобъемлющего перемирия и режима тишины имени шмаркли"
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23.02.2021 00:42 Відповісти
Як для бліндажа (як я розумію слово- бліндаж), горить занадто яскраво враховуючи що, від камери до пожежі не менше кілометра, а скоріше двох. Важко судити з нічного фото але відображена пожежа має бути не менше сотні квадратних метрів і багато горючого матеріалу.
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23.02.2021 09:37 Відповісти
ЦЕ ТОЧНО НЕ БЛІНДАЖ ШТАБ ОСС БРЕШЕ.
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23.02.2021 18:40 Відповісти
МАлчал? Всё понятно, за пАребрик
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23.02.2021 04:40 Відповісти
Какая жалость. Господь ,прими души наших защитников. Сочуствие близким, Украина ,мы все очень жалеем о случившемся.
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23.02.2021 00:54 Відповісти
Ужас какой... Вечная память ребятам!
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23.02.2021 01:11 Відповісти
Чому сталася пожежа ? Чому ніхто не зміг врятувати хлопців ?

Спочивайте.
Співчуття рідним.
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23.02.2021 01:31 Відповісти
Тому що немає розвідки, і сєпари не лише мінують підходи до позицій, а й палять бліндажі.
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23.02.2021 08:46 Відповісти
Кто то еще верит в сказки штаба о пожарах?
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23.02.2021 02:28 Відповісти
один точно з Кременчука
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23.02.2021 02:54 Відповісти
А чому не озвучена причина цієї так званої пожежі? Очевидно, що "пожежа" виникла у бліндажі від попадання реактивного снаряду Града чи міни з міномету орків.
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23.02.2021 05:27 Відповісти
так мир же с клоуном наступил. все потери теперь от пожаров и необережного поводження..
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23.02.2021 08:53 Відповісти
В листопаді 2017 року таке саме було! І що??? До орків 400 м і винні самі загиблі!
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23.02.2021 06:22 Відповісти
Навіть Забродський приїзжав! Після цього почав дивитись на Забродського трохи по іншому
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23.02.2021 06:25 Відповісти
угорели наверное но как третий мог сгореть??
нужна всеобщая скаутская подготовка как выживать и греться
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23.02.2021 07:04 Відповісти
это к сожалению результат когда полстраны горожане 😐
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23.02.2021 07:06 Відповісти
А може влучання снаряду або міни??? Нє?? Таку версію не пробував уяснити?
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23.02.2021 08:55 Відповісти
хотілося б мати бліндаж, який витримує попадання снаряду чи міни, як це має бути за Уставом. Це ж, не скаути собі сховище від дорослих будували. Треба відрізняти бліндаж від землянки. Саме слово "бліндаж" передбачає бліндирування- захист особистого складу від артилерійських проектилів.
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23.02.2021 11:06 Відповісти
На жаль це все не так!! Здебільшого бліндажі ще робились в 15-16 роках. Рідко де шпали ставились. Здебільшого сосна кругляк. І не всюди в два настила
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23.02.2021 11:46 Відповісти
Троє військовослужбовців 58-ї ОМБр загинули під час пожежі в бліндажі - Цензор.НЕТ 2249
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23.02.2021 07:45 Відповісти
можливо всяке але не все варто озвучувати.
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23.02.2021 10:13 Відповісти
Троє військовослужбовців 58-ї ОМБр загинули під час пожежі в бліндажі - Цензор.НЕТ 1836

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23.02.2021 11:10 Відповісти
--Так завжди буває . коли керманичі. як НЕ зрадники так збайдужілі потвори.../і НЕ їх там діти гинуть !?/
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23.02.2021 12:06 Відповісти
За сім років там повинні бути три лінії мажино і манергейма разом взяті. Бетонні укріплення з усіми зручностями і дистанційним озброєнням. Де можна і ядерну війну пересидіти. Чи хоча б укріплення як на західному фронті під час 1СВ.
А в нас до сих пір землянки рекламними банерами перекриті і в траншеях багнюки по коліна

І синька повинна бути виключена
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23.02.2021 12:13 Відповісти
а за пенсиями як ездить будут?
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23.02.2021 15:12 Відповісти
 
 