Троє військовослужбовців 58-ї ОМБр загинули під час пожежі в бліндажі
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Троє військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади загинули під час пожежі в бліндажі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади в Фейсбук.
"Сьогодні, 22 лютого, під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажа після пожежі, що виникла близько 4:00 ранку 20 лютого в одному з підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно були в бліндажі під час пожежі. Ідентифікація тіл буде проведена після ДНК експертизи", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що третій військовослужбовець, який зазнав 90% опіків тіла, був евакуйований в опіковий центр, де сьогодні від отриманих травм помер.
За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗСУ та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Будь ласка, зачекайте...
Спочивайте з миром, захисники.
Царство Небесне загиблi Героi
кстати, обдроченцы видео этого пожара выклали еще вчера и заявили что их рук дело.
что то не верю я штабу последние полтора года. а особенно с момента начала "всеобъемлющего перемирия и режима тишины имени шмаркли"
Спочивайте.
Співчуття рідним.
нужна всеобщая скаутская подготовка как выживать и греться
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А в нас до сих пір землянки рекламними банерами перекриті і в траншеях багнюки по коліна
І синька повинна бути виключена