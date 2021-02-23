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Трое военнослужащих 58-й ОМБр погибли при пожаре в блиндаже

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Трое военнослужащих 58-й ОМБр погибли при пожаре в блиндаже

Трое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады погибли при пожаре в блиндаже.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страинцу бригады в Фейсбук.

"Сегодня, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые вероятно находились в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня от полученных травм скончался.

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По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВСУ и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Трое военнослужащих 58-й ОМБр погибли при пожаре в блиндаже 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+48
Який жах! Хіба не можна було уникнути ще цих загиблих?

Спочивайте з миром, захисники.
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22.02.2021 23:48
+35
т.е. с 20 числа три человека числились "пропавшими безвести" а штаб ССО молчал? так что ли? или просто малчал и не говорил что 20 февраля случилась беда?

кстати, обдроченцы видео этого пожара выклали еще вчера и заявили что их рук дело.
что то не верю я штабу последние полтора года. а особенно с момента начала "всеобъемлющего перемирия и режима тишины имени шмаркли"
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23.02.2021 00:42
+27
Царство Небесне вам,воїни!
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22.02.2021 23:54
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Який жах! Хіба не можна було уникнути ще цих загиблих?

Спочивайте з миром, захисники.
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22.02.2021 23:48 Ответить
Может был прилёт и лягло возле входа и оглушило и возник пожар.
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22.02.2021 23:54 Ответить
буржуйка..+ куча абсолютно ненужного на войне шмотья, которое все за собой уверенно таскают в нескольких огромных мешках...((((= итог...
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23.02.2021 00:24 Ответить
Три молодих життя.Так і скорочується населення.По любому є якісь порушення.
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22.02.2021 23:53 Ответить
Царство Небесне вам,воїни!
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22.02.2021 23:54 Ответить
к сожалению Украина теряет на фронте лучших своих сыновей, Гордость Украинской Нации!
Царство Небесне загиблi Героi
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22.02.2021 23:59 Ответить
Сумно і боляче від таких втрат 😪😪😪
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23.02.2021 00:06 Ответить
Знов бидлота , буде всім доповідать , про не бойові втрати !😈
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23.02.2021 00:26 Ответить
"..будь осторожен, следи за собой.." (с) в.цой - на все случаи даже гражданской жизни..)), а во время б\д жизненно необходимо быть спартанцем, забыть про всё мирское..- на то она тяжела, служба.., если конечно, хочешь-таки вернуться оттуда на своих двоих)))
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23.02.2021 00:33 Ответить
А ти де "на своих двоих"? Може, підеш замість них?
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23.02.2021 08:43 Ответить
своё уже отдал...- 14-15 года...)))
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23.02.2021 21:35 Ответить
будет реал-война= невопрос!!!..)))
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23.02.2021 21:36 Ответить
т.е. с 20 числа три человека числились "пропавшими безвести" а штаб ССО молчал? так что ли? или просто малчал и не говорил что 20 февраля случилась беда?

кстати, обдроченцы видео этого пожара выклали еще вчера и заявили что их рук дело.
что то не верю я штабу последние полтора года. а особенно с момента начала "всеобъемлющего перемирия и режима тишины имени шмаркли"
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23.02.2021 00:42 Ответить
Як для бліндажа (як я розумію слово- бліндаж), горить занадто яскраво враховуючи що, від камери до пожежі не менше кілометра, а скоріше двох. Важко судити з нічного фото але відображена пожежа має бути не менше сотні квадратних метрів і багато горючого матеріалу.
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23.02.2021 09:37 Ответить
ЦЕ ТОЧНО НЕ БЛІНДАЖ ШТАБ ОСС БРЕШЕ.
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23.02.2021 18:40 Ответить
МАлчал? Всё понятно, за пАребрик
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23.02.2021 04:40 Ответить
Какая жалость. Господь ,прими души наших защитников. Сочуствие близким, Украина ,мы все очень жалеем о случившемся.
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23.02.2021 00:54 Ответить
Ужас какой... Вечная память ребятам!
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23.02.2021 01:11 Ответить
Чому сталася пожежа ? Чому ніхто не зміг врятувати хлопців ?

Спочивайте.
Співчуття рідним.
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23.02.2021 01:31 Ответить
Тому що немає розвідки, і сєпари не лише мінують підходи до позицій, а й палять бліндажі.
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23.02.2021 08:46 Ответить
Кто то еще верит в сказки штаба о пожарах?
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23.02.2021 02:28 Ответить
один точно з Кременчука
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23.02.2021 02:54 Ответить
А чому не озвучена причина цієї так званої пожежі? Очевидно, що "пожежа" виникла у бліндажі від попадання реактивного снаряду Града чи міни з міномету орків.
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23.02.2021 05:27 Ответить
так мир же с клоуном наступил. все потери теперь от пожаров и необережного поводження..
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23.02.2021 08:53 Ответить
В листопаді 2017 року таке саме було! І що??? До орків 400 м і винні самі загиблі!
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23.02.2021 06:22 Ответить
Навіть Забродський приїзжав! Після цього почав дивитись на Забродського трохи по іншому
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23.02.2021 06:25 Ответить
угорели наверное но как третий мог сгореть??
нужна всеобщая скаутская подготовка как выживать и греться
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23.02.2021 07:04 Ответить
это к сожалению результат когда полстраны горожане 😐
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23.02.2021 07:06 Ответить
А може влучання снаряду або міни??? Нє?? Таку версію не пробував уяснити?
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23.02.2021 08:55 Ответить
хотілося б мати бліндаж, який витримує попадання снаряду чи міни, як це має бути за Уставом. Це ж, не скаути собі сховище від дорослих будували. Треба відрізняти бліндаж від землянки. Саме слово "бліндаж" передбачає бліндирування- захист особистого складу від артилерійських проектилів.
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23.02.2021 11:06 Ответить
На жаль це все не так!! Здебільшого бліндажі ще робились в 15-16 роках. Рідко де шпали ставились. Здебільшого сосна кругляк. І не всюди в два настила
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23.02.2021 11:46 Ответить
Троє військовослужбовців 58-ї ОМБр загинули під час пожежі в бліндажі - Цензор.НЕТ 2249
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23.02.2021 07:45 Ответить
можливо всяке але не все варто озвучувати.
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23.02.2021 10:13 Ответить
Троє військовослужбовців 58-ї ОМБр загинули під час пожежі в бліндажі - Цензор.НЕТ 1836

.
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23.02.2021 11:10 Ответить
--Так завжди буває . коли керманичі. як НЕ зрадники так збайдужілі потвори.../і НЕ їх там діти гинуть !?/
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23.02.2021 12:06 Ответить
За сім років там повинні бути три лінії мажино і манергейма разом взяті. Бетонні укріплення з усіми зручностями і дистанційним озброєнням. Де можна і ядерну війну пересидіти. Чи хоча б укріплення як на західному фронті під час 1СВ.
А в нас до сих пір землянки рекламними банерами перекриті і в траншеях багнюки по коліна

І синька повинна бути виключена
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23.02.2021 12:13 Ответить
а за пенсиями як ездить будут?
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23.02.2021 15:12 Ответить
 
 