Трое военнослужащих 58-й ОМБр погибли при пожаре в блиндаже
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Трое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады погибли при пожаре в блиндаже.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страинцу бригады в Фейсбук.
"Сегодня, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые вероятно находились в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня от полученных травм скончался.
По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВСУ и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.
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Спочивайте з миром, захисники.
Царство Небесне загиблi Героi
кстати, обдроченцы видео этого пожара выклали еще вчера и заявили что их рук дело.
что то не верю я штабу последние полтора года. а особенно с момента начала "всеобъемлющего перемирия и режима тишины имени шмаркли"
Спочивайте.
Співчуття рідним.
нужна всеобщая скаутская подготовка как выживать и греться
.
А в нас до сих пір землянки рекламними банерами перекриті і в траншеях багнюки по коліна
І синька повинна бути виключена