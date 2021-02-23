Трое военнослужащих 58-й ОМБр погибли при пожаре в блиндаже

Трое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады погибли при пожаре в блиндаже.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страинцу бригады в Фейсбук.

"Сегодня, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые вероятно находились в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня от полученных травм скончался.

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По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВСУ и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.