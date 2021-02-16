"Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62", - Зеленский сообщил подробности трагедии и дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех воинов
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Президент Владимир Зеленский сообщил три версии подрыва военных Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко на Донбассе 14 февраля: это нарушение правил обращения с боеприпасами, теракт или небрежное отношение к службе.
Об этом глава государсва сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сразу по прибытии из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту встретился с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, министром обороны Андреем Тараном, заместителем руководителя Офиса Президента Романом Машовцом, Героем Украины, членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко. Уже есть детали гибели наших военнослужащих - Александра, Вячеслава и Дмитрия.
Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 9:20 утра 14 февраля наши военнослужащие перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла", - написал Зеленский.
Президент отметил, что в настоящее время рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт, совершенный незаконными вооруженными формированиями с помощью дистанционного подрыва мины; халатное отношение военнослужащих к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.
"Однако вопросов по-прежнему остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование. Дополнительно я даю задание руководству ВСУ:
- провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении со взрывоопасными предметами, соблюдение правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами;
- до конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразные мины - снять, указав это в соответствующих документах;
- продолжить разминирование еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военнослужащие", - написал он.
Также президент отметил, что гуманитарное разминирование - детских садов, школ, больниц - было среди договоренностей лидеров "нормандской четверки" на встрече в Париже в декабре 2019 года.
"Задача нелегкая и небыстрое. Мины в прямом смысле стали синонимом потери жизни наших военнослужащих и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни", - отметил Зеленский.
"За 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей таким страшным образом. Еще раз мои искренние соболезнования родным и близким", - резюмировал глава государства.
Напомним, Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля во Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве недалеко от населенного пункта Новолуганское.
Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе.
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Это не одна закладка из 5-ти штук, а минирование против техники. Так что взрывались они каждая на своем месте (с отдельной воронкой), просто кто-то предварительно позаботился о том, чтобы они взорвались одновременно, когда группа будет над той площадью, где они были зарыты.
В каждой.
Людей бы на куски разорвало.
Но в любом случае, ясно одно: дрг противника целенаправленно установила это минное поле, замаскировала его и вот результат.
Мало того, что погибли солдаты, так их еще и пытаются обвинить!
Остается выяснить - это ДРГ или крот. Даже если это ДРГ, то все-равно есть крот, который проинформировал про место минирования дороги и расписание "смены караула" на позиции.
1. Мины ВСУ, значит для того кто подрывал затраты ограничились пятью толовыми шашками и пятью детонаторами к ним.
2. Если мины НЕ ВСУ, то это все-равно халява, ибо благотворительные от спонсоров. Поэтому ради ликвидации даже 1 ВСУушника легко могут использовать тонну мин/снарядов, по российским нормам запрещенных к применению в ВС РФ и подлежащих утилизации.
3. Ты, Вася, настолько молод, что ни когда не слыхал "А нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим"?
Если нужно накрыть группу пехоты вне укрытий, то только дебил будет устанавливать фугасный режим у боеприпаса.
як це протитанкова міна може спрацювати на людей як що в неї нижня
планка спрацювання на 200 кг
Захоплені Путіним в нейтральних водах Чорного моря і посаджені на рік до буцегарнi «Лефортово» українські військові моряки у Бубочки «пацани». Загиблі від вибуху міни під населеним пунктом Новолуганське військові Олександр Войтенко, В'ячеслав Алексєєнко та Дмитро Мироненко у шостого Гаранта «ребята». «Пацани» і «ребята» в «95 кварталі». Головнокомандуючий ЗСУ спілкується на «фені».
Пересiчним громадянам України не подобається, що Верховний потерпілий обізвав «далекобійників» людьми, які не користуються туалетним папіром. Не варто цьому дивуватися. Після розвалу СРСР Ростов-батько передав свої кримінальні «повноваження» Кривому Рогу. Тому це мiсто зараз - український бандитський Петербург. «Малина» українського криміналу. Хавер «The» зважений на вагах і знайден дуже легким. Передвіборне блатне гасло: «Зробимо їх разом» нічім не відрізняється від блатной клятви термоса: «зуб даю». Піпл «заржав» і обрав його своїм царем. Щоб привернути до себе «нарiд» і показати, що я «свій в дошку» блазень в своїх передвиборчих виступах, використовував тюремний жаргон. Вираз на фені «Зуб даю», зазвичай вживають тільки насельники в'язниць. В'язні буцегарні, не маючи ніяких цінних коштовностей, при суперечках давали урочисті обіцянки і клялися власними зубами. У разі не виконання обітниці, співкамерники акуратно вибивали їм зуби
Виноват ток, кто:
запретил дроны
запретил разведку
запретил патрули
запретил снайперов
запретил контроль серой зоны
И все знают, кто это все запретил - тот, кто сейчас судорожно ИЩЕТ ВИНОВАТЫХ!