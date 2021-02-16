РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11429 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
59 606 434
взрыв (6103) Зеленский (16534) Донбасс (26945) военнослужащие (5636) потери (3858)

"Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62", - Зеленский сообщил подробности трагедии и дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех воинов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил три версии подрыва военных Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко на Донбассе 14 февраля: это нарушение правил обращения с боеприпасами, теракт или небрежное отношение к службе.

Об этом глава государсва сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу по прибытии из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту встретился с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, министром обороны Андреем Тараном, заместителем руководителя Офиса Президента Романом Машовцом, Героем Украины, членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко. Уже есть детали гибели наших военнослужащих - Александра, Вячеслава и Дмитрия.

Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 9:20 утра 14 февраля наши военнослужащие перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла", - написал Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт, совершенный незаконными вооруженными формированиями с помощью дистанционного подрыва мины; халатное отношение военнослужащих к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кременчуге на два дня объявили траур по погибшим на Донбассе воинам

"Однако вопросов по-прежнему остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование. Дополнительно я даю задание руководству ВСУ:

- провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении со взрывоопасными предметами, соблюдение правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами;

- до конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразные мины - снять, указав это в соответствующих документах;

- продолжить разминирование еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военнослужащие", - написал он.

Также президент отметил, что гуманитарное разминирование - детских садов, школ, больниц - было среди договоренностей лидеров "нормандской четверки" на встрече в Париже в декабре 2019 года.

"Задача нелегкая и небыстрое. Мины в прямом смысле стали синонимом потери жизни наших военнослужащих и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни", - отметил Зеленский.

"За 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей таким страшным образом. Еще раз мои искренние соболезнования родным и близким", - резюмировал глава государства.

Напомним, Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля во Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве недалеко от населенного пункта Новолуганское.

Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе.

Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62, - Зеленский сообщил подробности трагедии и дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех воинов 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+105
Поясніть придурку, що ТМ-62 - міна з підривником нажимної дії, для боротьби з гусеничною технікою... Навть, якби вони танцювали на тій міні, їх ваги не вистачило-б, для спрацювання підривника...
показать весь комментарий
16.02.2021 07:31
+88
Ну да.Погибшие танцевали на минах в шахматном порядке.Мразь зелёная.
показать весь комментарий
16.02.2021 07:26
+85
Во земразь...
показать весь комментарий
16.02.2021 07:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Он на пособии))))
показать весь комментарий
16.02.2021 18:28 Ответить
Хотелось бы увидеть ответку Ураганами.
показать весь комментарий
16.02.2021 19:00 Ответить
Тобто бійці йшли по території України , яку вони самі замінували? Що це за знущання над нами?
показать весь комментарий
16.02.2021 16:49 Ответить
есть линия разграничения....ТАМ ГДЕ ПОГИБЛИ БОЙЦЫ...О БОЖЕ...была ЗЕМЛЯ до ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ или ПОСЛЕ ЛИНИИ РАЗГРАНИЧенИЯ????
показать весь комментарий
16.02.2021 17:42 Ответить
Мины противотанковые. Прыгать на них не стоит конечно, но спокойно идти, если в тебе веса не более 150кг, можно. Просто к этим противотанковым кто-то прикрутил еще и противопехотные с дистанционным управлением, ну или просто по куску пластида.
показать весь комментарий
16.02.2021 18:46 Ответить
Уже месяц,как пишут,что взрывными устойствами маскируют прилеты...
показать весь комментарий
16.02.2021 17:28 Ответить
Ого. Виновных будут искать. Давайте я может в карту ткну?
показать весь комментарий
16.02.2021 17:38 Ответить
через 10 дней зеля про все забудет ето же не его сыновья погибли...Авы заметили..что только у Сталина сын погиб в в плену....А У НАШИХ ЧИНОВНИКОВ СЫНОВЬЯ ГИБНУТ ТОЛЬКО ОТ ВИСКИ
показать весь комментарий
16.02.2021 17:46 Ответить
Думается, после взрыва пяти ТМ-62 (40-50 кг ВВ) воронка будет побольше чем эта
"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів - Цензор.НЕТ 1745
показать весь комментарий
16.02.2021 18:31 Ответить
на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке.Источник: https://censor.net/ru/n3248137

Это не одна закладка из 5-ти штук, а минирование против техники. Так что взрывались они каждая на своем месте (с отдельной воронкой), просто кто-то предварительно позаботился о том, чтобы они взорвались одновременно, когда группа будет над той площадью, где они были зарыты.
показать весь комментарий
16.02.2021 18:57 Ответить
Там 8 кило взрывчатки!
В каждой.
Людей бы на куски разорвало.
показать весь комментарий
16.02.2021 19:01 Ответить
Чтобы на куски разорвало, нужно быть над ней. А если в 2-3-х метрах от нее, то может и не разорвать, просто в сторону отлетишь и "Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла" ...
показать весь комментарий
16.02.2021 19:22 Ответить
Вы правы.
Но в любом случае, ясно одно: дрг противника целенаправленно установила это минное поле, замаскировала его и вот результат.
Мало того, что погибли солдаты, так их еще и пытаются обвинить!
показать весь комментарий
16.02.2021 19:29 Ответить
Это, в некоторой степени, тыл, как минимум по отношению к боевым позициям. Так что мины были свои и защищали дорогу от техники противника, поэтому они и шли, как я понял - довольно смело, вдоль дороги по привычному маршруту где ходили не один раз.
Остается выяснить - это ДРГ или крот. Даже если это ДРГ, то все-равно есть крот, который проинформировал про место минирования дороги и расписание "смены караула" на позиции.
показать весь комментарий
16.02.2021 20:25 Ответить
Одночасно підірвати 5 протитанкових мін для вбивства трьох воїнів??? Це із рубрики дебілізм! На фото а вирви є( означає що якщо міна то була прикопана) чомусь замерзла земля кусками в самій вирві і біля неї. А при такому розриву там повинен утворитись порох і куски землі повинні були бути як мінімум метрів за 20
показать весь комментарий
16.02.2021 19:51 Ответить
Одночасно підірвати 5 протитанкових мін для вбивства трьох воїнів??? Це із рубрики дебілізм!

1. Мины ВСУ, значит для того кто подрывал затраты ограничились пятью толовыми шашками и пятью детонаторами к ним.
2. Если мины НЕ ВСУ, то это все-равно халява, ибо благотворительные от спонсоров. Поэтому ради ликвидации даже 1 ВСУушника легко могут использовать тонну мин/снарядов, по российским нормам запрещенных к применению в ВС РФ и подлежащих утилизации.
3. Ты, Вася, настолько молод, что ни когда не слыхал "А нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим"?
показать весь комментарий
16.02.2021 20:11 Ответить
Міни "Василька" там приземлилися. А це означає що був обстріл. Ну вам видніше з чого горбатого ліпити. Версія одночасного підриву 5 танкових мін--- НІІІ, такого ще не було. Ще так не заливали
показать весь комментарий
16.02.2021 20:23 Ответить
Такі вирви характерні для мін 80. А я їх бачив і не одну. 120 трохи більші, ну а 152 це вже по пояс навіть в такій землі!
показать весь комментарий
16.02.2021 19:56 Ответить
У 120/122/152мм ОФ снарядов, всё зависит от того, как установлен взрыватель. Воронки "по пояс" только тогда, когда установлен фугасный режим. При осколочном режиме взрыв происходит мгновенно, после касания взрывателя поверхности, то бишь - над землей, в этом режиме в мерзлой земле или асфальте, воронки не будет практически вообще - углубление сантиметров в 5-7 в месте касания взрывателя и следы от осколков образовавшихся в нижней части боеприпаса.
Если нужно накрыть группу пехоты вне укрытий, то только дебил будет устанавливать фугасный режим у боеприпаса.
показать весь комментарий
16.02.2021 20:48 Ответить
ОСНОВНА ФІШКА Зе ВЛАДИ БРЕХАТИ, БРЕХАТИ І ЩЕ РАЗ БРЕХАТИ -
як це протитанкова міна може спрацювати на людей як що в неї нижня

планка спрацювання на 200 кг

"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів - Цензор.НЕТ 976
показать весь комментарий
16.02.2021 18:31 Ответить
Скоріше за все кацапи підірвали наших вояків СВП на відстані і реальному часі, все щоб "уговоріть" Зе клоуна піти на поступки у контактній групі.
показать весь комментарий
16.02.2021 18:33 Ответить
Як вже «дістав» Нелох Оманський з цим панібратством!
Захоплені Путіним в нейтральних водах Чорного моря і посаджені на рік до буцегарнi «Лефортово» українські військові моряки у Бубочки «пацани». Загиблі від вибуху міни під населеним пунктом Новолуганське військові Олександр Войтенко, В'ячеслав Алексєєнко та Дмитро Мироненко у шостого Гаранта «ребята». «Пацани» і «ребята» в «95 кварталі». Головнокомандуючий ЗСУ спілкується на «фені».
Пересiчним громадянам України не подобається, що Верховний потерпілий обізвав «далекобійників» людьми, які не користуються туалетним папіром. Не варто цьому дивуватися. Після розвалу СРСР Ростов-батько передав свої кримінальні «повноваження» Кривому Рогу. Тому це мiсто зараз - український бандитський Петербург. «Малина» українського криміналу. Хавер «The» зважений на вагах і знайден дуже легким. Передвіборне блатне гасло: «Зробимо їх разом» нічім не відрізняється від блатной клятви термоса: «зуб даю». Піпл «заржав» і обрав його своїм царем. Щоб привернути до себе «нарiд» і показати, що я «свій в дошку» блазень в своїх передвиборчих виступах, використовував тюремний жаргон. Вираз на фені «Зуб даю», зазвичай вживають тільки насельники в'язниць. В'язні буцегарні, не маючи ніяких цінних коштовностей, при суперечках давали урочисті обіцянки і клялися власними зубами. У разі не виконання обітниці, співкамерники акуратно вибивали їм зуби
показать весь комментарий
16.02.2021 21:49 Ответить
Зе-чмо.
показать весь комментарий
16.02.2021 19:06 Ответить
кауио то
показать весь комментарий
16.02.2021 19:18 Ответить
Вован, подивись у дзеркало і побачиш там винного у їх загибелі. Хто дав наказ відвести контр-снайперів, розвідку ???
показать весь комментарий
16.02.2021 20:30 Ответить
Всё верно заявил. Нет возражений.
показать весь комментарий
16.02.2021 22:47 Ответить
порожнє місце і не питали.
показать весь комментарий
17.02.2021 07:33 Ответить
Тобто зебіл підтримав офіційну версію ордло і кремля, що самі себе підірвали , пі .... ц
показать весь комментарий
17.02.2021 00:32 Ответить
КТО ЖЕ ВИНОВАТ?!!
Виноват ток, кто:
запретил дроны
запретил разведку
запретил патрули
запретил снайперов
запретил контроль серой зоны
И все знают, кто это все запретил - тот, кто сейчас судорожно ИЩЕТ ВИНОВАТЫХ!
"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів - Цензор.НЕТ 9565
показать весь комментарий
17.02.2021 01:26 Ответить
Дві з трьох версій - обвинувачення українських військових.
показать весь комментарий
17.02.2021 07:33 Ответить
Не удивлюсь, если через 10 дней Хомчак даст "большое интервью" и ребята окажутся "сами виноватыми"....
показать весь комментарий
17.02.2021 07:43 Ответить
10 дней под личным контролем президента - прошли. Виновные уже назначены?
показать весь комментарий
25.02.2021 11:54 Ответить
Страница 5 из 5
 
 