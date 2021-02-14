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Подрыв троих воинов на Донбассе: ГБР начало уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подрыв троих воинов на Донбассе: ГБР начало уголовное производство

Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

"По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и изменения военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибло трое военных. Руководство ГБР держит расследование данного уголовного производства на личном контроле и выражает свои соболезнования родным и близким бойцов", - сообщили в ГБР.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР в Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кременчуге на два дня объявили траур по погибшим на Донбассе воинам

Напомним, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+45
По статті - Дело возбуждено по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).
Тобто ці виродки обвинувачують загиблих.
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14.02.2021 18:57
+37
Вы там в своем, курва мать, уме????
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14.02.2021 18:54
+25
Я вже про це писав,що хлопців загинувших зроблят винними, у власній загибелі !!!)))
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14.02.2021 18:59
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сначала на Москву
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14.02.2021 19:54 Ответить
за 7 лет только 4 часть Донбасса оккупировали
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14.02.2021 19:59 Ответить
Я так понимаю возбуждено еще одно уголовное дело против Порошенко . Зеленский из ОАЭ указание дал . Через две недели снова весна - снова сажать будет .
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14.02.2021 19:52 Ответить
А не пошел бы ты на уй, сраный кацапский провокатор!
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14.02.2021 19:53 Ответить
сначала на Москву как сказал Пастор
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14.02.2021 19:55 Ответить
ихтамнеты
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14.02.2021 19:58 Ответить
То якісь безродні тварі По яких ми робим fіre!
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14.02.2021 19:57 Ответить
Ну, нету так нету...Пекельний, пали!
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14.02.2021 20:03 Ответить
вы в Сирии уже 5 й год ничего сделать не можете
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14.02.2021 20:04 Ответить
В центре Москвы загорелось здание
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14.02.2021 20:10 Ответить
накаркал
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14.02.2021 20:10 Ответить
расходы на ГБР в бюджете 2021 увеличены на 67%
расходы на армию в бюджете 2021 сокращены на 1%

Собственно, зеленые и есть главные враги Украины
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14.02.2021 20:16 Ответить
Ясна річ,що українські гниди, страшніше за московських вошей !!!)))
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14.02.2021 20:21 Ответить
Це ти сам придумав?
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14.02.2021 20:58 Ответить
Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве - (государственное бюро рашистское) без расследования может признать то,что взрывное устройство может быть неизвестно,но факт его постановки рашистами очевиден,а посему рашисты и есть виновны в убийсте защитников Украины...
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14.02.2021 20:20 Ответить
Т.ее., бойцы виноваты, под ноги не смотрели. Підрив трьох воїнів на Донбасі: ДБР порушило кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 5380
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14.02.2021 20:32 Ответить
Пока продолжается гибель наших воинов, все переходы через линию разграничения должны быть закрыты наглухо....Никаких шатаний через линию фронта....
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14.02.2021 20:41 Ответить
на цей раз зе обовязково відкриє справу проти путлера. чи може знову проти порошенка?
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14.02.2021 20:57 Ответить
Так Ослу по хер , оно в Дубаи с кацапами вопросы решает.
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14.02.2021 21:08 Ответить
При чем тут єто сепарское дбр?!
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14.02.2021 21:14 Ответить
Другими словами, Россия, ведущая боевые действия на Донбассе, не виновата, ВСУ виновато.
Вот же ж суки зелёные.
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14.02.2021 21:33 Ответить
УГОЛОВКА? НА ЛІНІЇ ФРОНТУ? Тобто, це не військові втрати...
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14.02.2021 21:49 Ответить
ЩО Є ГІРШЕ для України ПРоКРЕМЛІВСЬКИХ Януковичевської ПР- ЗЕЛЕНІ ГНИДИ розведені до конституційної більшості РАЗУМКОВИМ під одноосібну відповідальність НЕЛОХА
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14.02.2021 21:56 Ответить
Що є страшніше, коли армію розвалювали Януковичевські воші, чи коли відроджену кров"ю армію вбивають ЗЕЛЕНІ ГНИДИ?
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14.02.2021 21:58 Ответить
ця дебеерівця ***** знає, що пише. "необережне повадження... посадовою особою ..... ти коли кримінальний кодекс відкривав. яке необережне повадження- це вони що необережно поставили міну самі для себе чи твої земляки з чебоксар необережно поставили міни. "страшне перо не в гусака", а страшне в тих осіб, які ним водять. Може його вчили в такому ж інституті як і порткова. батьківщина повинна знати таких своїх "ГЕРОЇВ". Опублікуйте постанову повністю. А то хробаки завжди намагатимуться точити тіло держави. Помянути павших героїв у головнокомандувача вже в падло. про втрати оголошує якісь резников і то обсе. За такого розслідування і втрати вже не бойові.
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15.02.2021 06:23 Ответить
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