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Підрив трьох воїнів на Донбасі: ДБР порушило кримінальне провадження

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Підрив трьох воїнів на Донбасі: ДБР порушило кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом загибелі трьох українських воїнів на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

"За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганського під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинуло троє військових. Керівництво Державного бюро розслідувань тримає розслідування цього кримінального провадження на особистому контролі та висловлює свої співчуття рідним і близьким бійців", - повідомили в ДБР.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 14 лютого  зазнали несумісних із життям поранень три військовослужбовці: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.
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Топ коментарі
+45
По статті - Дело возбуждено по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).
Тобто ці виродки обвинувачують загиблих.
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14.02.2021 18:57
+37
Вы там в своем, курва мать, уме????
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14.02.2021 18:54
+25
Я вже про це писав,що хлопців загинувших зроблят винними, у власній загибелі !!!)))
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14.02.2021 18:59
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сначала на Москву
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14.02.2021 19:54 Відповісти
за 7 лет только 4 часть Донбасса оккупировали
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14.02.2021 19:59 Відповісти
Я так понимаю возбуждено еще одно уголовное дело против Порошенко . Зеленский из ОАЭ указание дал . Через две недели снова весна - снова сажать будет .
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14.02.2021 19:52 Відповісти
А не пошел бы ты на уй, сраный кацапский провокатор!
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14.02.2021 19:53 Відповісти
сначала на Москву как сказал Пастор
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14.02.2021 19:55 Відповісти
ихтамнеты
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14.02.2021 19:58 Відповісти
То якісь безродні тварі По яких ми робим fіre!
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14.02.2021 19:57 Відповісти
Ну, нету так нету...Пекельний, пали!
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14.02.2021 20:03 Відповісти
вы в Сирии уже 5 й год ничего сделать не можете
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14.02.2021 20:04 Відповісти
В центре Москвы загорелось здание
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14.02.2021 20:10 Відповісти
накаркал
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14.02.2021 20:10 Відповісти
расходы на ГБР в бюджете 2021 увеличены на 67%
расходы на армию в бюджете 2021 сокращены на 1%

Собственно, зеленые и есть главные враги Украины
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14.02.2021 20:16 Відповісти
Ясна річ,що українські гниди, страшніше за московських вошей !!!)))
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14.02.2021 20:21 Відповісти
Це ти сам придумав?
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14.02.2021 20:58 Відповісти
Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве - (государственное бюро рашистское) без расследования может признать то,что взрывное устройство может быть неизвестно,но факт его постановки рашистами очевиден,а посему рашисты и есть виновны в убийсте защитников Украины...
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14.02.2021 20:20 Відповісти
Т.ее., бойцы виноваты, под ноги не смотрели. Підрив трьох воїнів на Донбасі: ДБР порушило кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 5380
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14.02.2021 20:32 Відповісти
Пока продолжается гибель наших воинов, все переходы через линию разграничения должны быть закрыты наглухо....Никаких шатаний через линию фронта....
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14.02.2021 20:41 Відповісти
на цей раз зе обовязково відкриє справу проти путлера. чи може знову проти порошенка?
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14.02.2021 20:57 Відповісти
Так Ослу по хер , оно в Дубаи с кацапами вопросы решает.
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14.02.2021 21:08 Відповісти
При чем тут єто сепарское дбр?!
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14.02.2021 21:14 Відповісти
Другими словами, Россия, ведущая боевые действия на Донбассе, не виновата, ВСУ виновато.
Вот же ж суки зелёные.
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14.02.2021 21:33 Відповісти
УГОЛОВКА? НА ЛІНІЇ ФРОНТУ? Тобто, це не військові втрати...
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14.02.2021 21:49 Відповісти
ЩО Є ГІРШЕ для України ПРоКРЕМЛІВСЬКИХ Януковичевської ПР- ЗЕЛЕНІ ГНИДИ розведені до конституційної більшості РАЗУМКОВИМ під одноосібну відповідальність НЕЛОХА
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14.02.2021 21:56 Відповісти
Що є страшніше, коли армію розвалювали Януковичевські воші, чи коли відроджену кров"ю армію вбивають ЗЕЛЕНІ ГНИДИ?
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14.02.2021 21:58 Відповісти
ця дебеерівця ***** знає, що пише. "необережне повадження... посадовою особою ..... ти коли кримінальний кодекс відкривав. яке необережне повадження- це вони що необережно поставили міну самі для себе чи твої земляки з чебоксар необережно поставили міни. "страшне перо не в гусака", а страшне в тих осіб, які ним водять. Може його вчили в такому ж інституті як і порткова. батьківщина повинна знати таких своїх "ГЕРОЇВ". Опублікуйте постанову повністю. А то хробаки завжди намагатимуться точити тіло держави. Помянути павших героїв у головнокомандувача вже в падло. про втрати оголошує якісь резников і то обсе. За такого розслідування і втрати вже не бойові.
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15.02.2021 06:23 Відповісти
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