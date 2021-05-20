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Активісти принесли під Раду "слузі народу" Бужанському гамівну вишиванку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, в третій четвер травня, українці вже традиційно святкують День вишиванки. З цієї нагоди активісти принесли під будівлю Верховної Ради вишиту гамівну сорочку для нардепа СН Максима Бужанського.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Активісти "Руху українська дія" прийшли під будівлю Верховної Ради з вишитою гамівною сорочкою. Вони розповіли, що вона призначена для нардепа СН Максима Бужанського.

У той час, коли повз активістів проходив нардеп СН Данило Гетманцев, мітингувальники йому сказали: "Вам вона теж підійде". Нардеп не відреагував на слова активістів.

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Активісти принесли під Раду слузі народу Бужанському гамівну вишиванку 01

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Топ коментарі
+16
Лучше б тазик с цементом принесли...
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20.05.2021 10:11
+15
ему совсем другую рубашку надо Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 7801

Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 5651
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20.05.2021 10:14
+9
Більшій частині ОП таку вишиванку потрібно одягнути.
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20.05.2021 10:11
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Більшій частині ОП таку вишиванку потрібно одягнути.
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20.05.2021 10:11 Відповісти
Лучше б тазик с цементом принесли...
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20.05.2021 10:11 Відповісти
ему совсем другую рубашку надо Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 7801

Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 5651
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20.05.2021 10:14 Відповісти
Верёвку и мыло ему принесите.
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20.05.2021 10:16 Відповісти
не хватает смирительного намордника. Это нужно для всех "слуг", поскольку они просто опасны для людей.
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20.05.2021 10:18 Відповісти
член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности (!): "Слуга народа" Бужанский не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни.19.02.20/ Такой же украинофоб как Табачник, Коломойский, Шефир.
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20.05.2021 10:21 Відповісти
бузіна ждьот!
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20.05.2021 10:24 Відповісти
В первую очередь олень бузина ждет андрея портнова, а потом уже всех остальных Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 9812
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20.05.2021 10:26 Відповісти
лучше кляп... смерительный (шоб оно не открывало свой псячий рот)
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20.05.2021 10:24 Відповісти
то все одно, що білоруські жінки омону квіточки носять
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20.05.2021 10:24 Відповісти
А они на вас Х ложили потому что вас полторы калеки а остальным все пох...
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20.05.2021 10:30 Відповісти
Только в нашей стране, с нашим "мудрым" наридом всяким подонкам и ублюдкам типа мацееда Буженины можно быть украинофобом с.ать на Украину и украинцев и жить за счет украинского народа. Трудно представить такое в Израиле, а в Рашке вообще уже бы давно на удобрение пустили.
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20.05.2021 11:03 Відповісти
 
 