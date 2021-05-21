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Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента "косовороткою". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем вишиванки, розмістивши відповідне фото. Деякі користувачі мережі зазначають, що його одяг дуже схожий на російську косоворотку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в президентському твіттері.

"Вишита сорочка - наша гордість, наш символ і скарб. Вона - наша сила й ідентичність. Вона - одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки!", - наголошується в поздоровленні Зеленського.

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Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента косовороткою 01
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Топ коментарі
+125
Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой" - Цензор.НЕТ 7395
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20.05.2021 18:13
+113
Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой" - Цензор.НЕТ 8297
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20.05.2021 18:14
+99
Вот так выглядит настоящий Президент и настоящая вышиванка!
Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента "косовороткою" - Цензор.НЕТ 5349
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20.05.2021 18:40
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треба рекламувати тільки саморобні вишиванки, бо гроші і влада перетворили все у кіч.
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21.05.2021 09:30 Відповісти
Я даже не знаю как определить ЭТО... Толи это тупость или идиотизм нашего преЗЕдента? Скорее всего-КОКТЕЙЛЬ!!!
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21.05.2021 09:37 Відповісти
Добрый день.
Это не косоворотка. У косоворотки смещение сильно в сторону.
Это один из покроев. Есть и другие виды. Просто не современный.
На всех сейчас под современность адаптированная.
Вой подняли ни из чего. Есть гугл ,посмотрите выстави , будет полезно для общего развития.
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21.05.2021 11:04 Відповісти
Как только обосравшегося не отмазывают а становится все хуже.
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21.05.2021 18:01 Відповісти
Якщо хтось думає, що то помилка чи то дурість і невігластво, то глибоко помиляється. Ні, то цілком свідомо і цілеспрямовано.
По-перше, все гниле совкове нутро зеленського не сприймає нічого українського. Воно йому гидке і противне, а тому він робить все, щоб в черговий раз то все обгадити. От взяв і свято обпаскудив. В чому, в чому. а тут він профі, щоб обпаскудити.

І друге - всі раптом забули, що вчора воно протягом 3-х годин брехало, виверталось і несло всіляку маячню. Ну, то не дивно, то вже звично, але ж про то сьогодні і не згадуємо, бо маємо косоворотку.
Так що все то було продумано і все то їм в черговий раз вдалось.
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21.05.2021 11:47 Відповісти
Это вышеватник -и точька.
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21.05.2021 11:53 Відповісти
Юрий Луценко в своей передаче вчера по поводу этого фото сказал, что это олицетворение выражения "Какая разница".
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21.05.2021 13:32 Відповісти
Это все не просто так делается, а по заказу "трудящихся" из Кремля.
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21.05.2021 13:47 Відповісти
Вот не понятно..то ли он просто позорник..либо же он просто предатель..
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21.05.2021 18:57 Відповісти
Скомарох
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28.06.2021 12:13 Відповісти
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