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Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента "косовороткою". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем вишиванки, розмістивши відповідне фото. Деякі користувачі мережі зазначають, що його одяг дуже схожий на російську косоворотку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в президентському твіттері.
"Вишита сорочка - наша гордість, наш символ і скарб. Вона - наша сила й ідентичність. Вона - одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки!", - наголошується в поздоровленні Зеленського.
Топ коментарі
+125 Владимир Елисеев
показати весь коментар20.05.2021 18:13
+113 Mr Vice President
показати весь коментар20.05.2021 18:14
+99 Михайло Сергієнко
показати весь коментар20.05.2021 18:40
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Это не косоворотка. У косоворотки смещение сильно в сторону.
Это один из покроев. Есть и другие виды. Просто не современный.
На всех сейчас под современность адаптированная.
Вой подняли ни из чего. Есть гугл ,посмотрите выстави , будет полезно для общего развития.
По-перше, все гниле совкове нутро зеленського не сприймає нічого українського. Воно йому гидке і противне, а тому він робить все, щоб в черговий раз то все обгадити. От взяв і свято обпаскудив. В чому, в чому. а тут він профі, щоб обпаскудити.
І друге - всі раптом забули, що вчора воно протягом 3-х годин брехало, виверталось і несло всіляку маячню. Ну, то не дивно, то вже звично, але ж про то сьогодні і не згадуємо, бо маємо косоворотку.
Так що все то було продумано і все то їм в черговий раз вдалось.